Verbraucherschützer kritisieren Gebühren für Festival-Chips

Verbraucherschützer wollen weiter gegen unzulässige Gebühren bei Festival-Bezahlchips vorgehen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat in diesem Zusammenhang mehrere Festivalveranstalter abgemahnt. Im Zentrum der Kritik stehen Zusatzkosten beim Aufladen von Bezahlchips und die zum Teil anfallenden Gebühren für die Rückerstattung von Restguthaben. Darüber hinaus prangern die Verbraucherschützer auch eine aus ihrer Sicht mangelhafte Preistransparenz beim Ticketverkauf an.

Gebühren für Pflichtzahlungssysteme

Gegen den Ansatz, den Kauf von Getränken, Essen oder Merchandise auf Festivals durch Lösungen für das bargeldlose Bezahlen zu vereinfachen, gibt es erstmal nichts einzuwenden. Der Ablauf wird für Anbieter und Kunden in der Regel unkomplizierter und schneller. Problematisch ist es aus Sicht der Verbraucherschützer allerdings, wenn die Verwendung von speziellen Bezahlchips verpflichtend wird und die Veranstalter dafür Gebühren berechnen. So hätten bei Stichproben mehrere Veranstalter entweder für die Aktivierung des Chips oder für die erste Aufladung per EC- oder Kreditkarte Gebühren im Bereich zwischen 29 Cent und 2 Euro verlangt.

Der vzbv hält solche Gebühren für rechtswidrig, da es sich hier um ein unzulässiges Entgelt für Kartenzahlungen handle. Laut geltendem Recht dürfen solche Gebühren nicht erhoben werden, wenn keine Alternativen zur Verfügung stehen.

Hürden bei der Rückzahlung von Restguthaben

Auch nach Ablauf der Veranstaltungen sehen sich Festivalgäste zum Teil mit Einschränkungen konfrontiert. Beispielsweise hätten einige Veranstalter Mindestgrenzen für die Auszahlung eingeführt oder Gebühren zwischen 50 Cent und 2,50 Euro erhoben. Zudem seien Fristen zur Rückforderung teilweise sehr kurz bemessen.

Auch diese Praktiken sind nach Auffassung der Verbraucherzentrale unzulässig. Besucher hätten Anspruch auf vollständige Rückzahlung des Restguthabens ohne Abzüge oder Fristverkürzungen. Gesetzlich gelte in diesem Fall die reguläre Verjährungsfrist von drei Jahren.

Klage gegen „Heroes Festival“-Veranstalter

Insgesamt hat der vzbv seit Mai 2025 zehn Festivalveranstalter wegen der oben genannten Punkte abgemahnt. Acht von ihnen haben daraufhin mitgeteilt, dass sie das beanstandete Vorgehen künftig unterlassen werden. Im Fall der Heroes Festival GmbH wurde keine solche Erklärung abgegeben, der vzbv hat daher Klage eingereicht. Der Veranstalter kassiert 1,50 Euro für das erstmalige Aufladen eines Bezahlchips sowie 50 Cent für die Rückerstattung von Restguthaben.