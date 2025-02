Verbatim Pocket SSD ausprobiert: Schnell, kompakt und farbkodiert

Was lässt sich schon großartig über Festplatten schreiben? SSDs haben heutzutage klar angegebene Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, auf die man sich in der Regel verlassen kann. Hinzu komm: Wer bei namhaften Herstellern kauft, wird das Lebensende seiner Backup-Platte im Normalfall nicht miterleben, sondern hat zuvor schon wieder das Modell gewechselt.

Verbatim Pocket SSD: Mit 9,5 cm × 4,5 cm super-kompakt

Und: Über die früher noch möglichen Kompatibilitätseinschränkungen, was den Einsatz unter Windows oder macOS angeht, muss man sich heutzutage ohnehin keine Sorgen mehr machen.

Verbatim Pocket SSD ausprobiert

Moderne Datenträger unterscheiden sich daher vor allem in Sachen Hardware-Design, Zubehör und der bereitgestellten Software. Was uns zu der im November 2024 vorgestellten Pocket SSD des Anbieters Verbatim bringt, den wir noch als Lieferanten von CD- und DVD-Rohlingen kennengelernt haben – aber das waren ganz andere Zeiten…

Verbatim hat mit den neuen Pocket-Modellen zwei Kapazitätsstufen im Angebot, die nun auch im deutschen Fachhandel lieferbar sind. Preislich werden offiziell 119,99 Euro (1 Terabyte) beziehungsweise 174,99 Euro (2 Terabyte) für die neuen Modelle aufgerufen. Die aktuellen Straßenpreisen liegen jedoch schon unter der UVP.

Kann als externes ProRes-Laufwerk am iPhone genutzt werden.

Öse, Schlüsselring, USB-C-Kabel

Das kompakte Gehäuse ist elegant gestaltet und mit einer Öse versehen, an der ein Schlüsselring hängt und ein kurzes USB-C-Kabel hält. Dieses sieht zwar aus wie eine Handschlaufe, sollte aber nicht als solche genutzt werden.

Die Öse an der Festplatte macht durchaus Sinn – nicht zuletzt für die Sicherung des Geräts an öffentlich einsehbaren Arbeitsplätzen. Die abnehmbare Kabelhalterung macht jedoch einen fragwürdigen Eindruck.

So wird das USB-C-Kabel lediglich durch ein kleines Stück Silikon gehalten, das dieses weder besonders sichert noch fest arretiert. Stattdessen gibt die Gummi-Klemme relativ schnell nach und übt zudem einen kontinuierlichen Zug auf das Kabel aus, sodass dieses auch im Betrieb am liebsten in seine U-förmigeUrsprungsposition zurückkehren möchte.

Die Kabelhalterung ist leider nicht sehr vertrauenserweckend

Kabel und Schlüsselring fallen für uns damit raus. Und leider können wir auch der mitgelieferten Mac-Anwendung von Verbatim keine wirkliche Empfehlung aussprechen. Der Backup-Assistent beherrscht nichts, was nicht auch mit Bordmitteln von Windows oder macOS oder mit freien Drittanbieter-Anwendungen umgesetzt werden könnte. Deren Entwicklung dürfte zudem deutlich lebendiger sein als die der angestaubt wirkenden Hersteller-Applikation.

Farbcodierte Modelle für mehr Ordnung

Als Backup-Festplatte und portabler Datenträger macht die Verbatim Pocket SSD jedoch eine gute Figur und eignet sich durch die in Blau, Grau, Orange und Rot erhältlichen Akzentmodelle auch, um farbcodierte Inhalte zu transportieren. Auf der roten SSD kann sich etwa das letzte Wochen-Backup befinden, während die gelbe SSD die eigene MP3-Sammlung beherbergt.

Vier Farbvarianten halfen dabei den Überblick zu behalten

Die Verbatim Pocket SSD reagiert schnell, leistet im Black-Magic-Benchmark Übertragungsraten von bis zu 1.000 Megabyte pro Sekunde und tanzt auch sonst nicht sonderlich aus der Reihe. Der Einsatz als externes Laufwerk für die Aufzeichnung von ProRes-Aufnahmen mit aktuellen iPhone-Modellen ist problemlos und ohne Geschwindigkeitswarnung möglich.

Nachdem man inzwischen ja nicht mehr guten Gewissens zu den SanDisk Extreme-Modellen greifen sollte, bietet sich die Verbatim-Hardware als moderne Alternative Nachfolger an, den man vielleicht auf die eigene Amazon-Wunschliste setzen und bei der ersten substanziellen Preisreduzierung mitnehmen kann.

Blackmagic Disk Speed Test: 1 GB-Transfer in weniger als einer Sekunde

Aktuell lässt sich das 1TB-Modell bereits für 93 Euro mitnehmen und liegt damit knapp 30 Euro unter dem zur Markteinführung verlangten Verkaufspreis.