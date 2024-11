Verbatims neue Pocket SSD: Kompakt, mit 2 TB und bis zu 10 Gbit/s

An Verbatim haben wir gute Erinnerungen aus Zeiten, in denen CD-Rohlinge noch auf Spindeln gekauft wurden und die guten CD-Brenner von Teac kamen. Auch 2024 stellt Verbatim noch Speichermedien her, setzt neben den klassischen CD-Rohlingen aber vor allem auf SSDs – was uns zur neuen Pocket SSD von Verbatim bringt.

Verbatim Pocket SSD

So hat der Speicher-Anbieter heute eine neue tragbare SSD vorgestellt, die sowohl für berufliche Anwender als auch den privaten Einsatz geeignet sein soll. Die sogenannte Pocket SSD integriert USB 3.2 Gen 2 und ermöglicht laut Verbatim eine Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s.

Die Pocket SSD ist in zwei Speichergrößen mit je 1 Terabyte beziehungsweise 2 Terabyte erhältlich und wird in vier Farbvarianten angeboten: Schwarz/Grau, Schwarz/Blau, Schwarz/Rot und Schwarz/Orange.

Mit einem Gewicht von knapp 60 Gramm und einer Länge von etwa zehn Zentimetern ist das Gerät für den mobilen Einsatz vorgesehen und bereits ab Werk auf einen einfachen Transport ausgelegt. Für einen leichten Zugang unterwegs ist die SSD mit einem Karabinerring ausgestattet, mit dem sie an Rucksäcken, Gürtelschlaufen oder Schlüsselbunden befestigt werden kann.

Ein integrierter Kabelhalter sorgt dafür, dass das mitgelieferte USB-C-zu-USB-C-Kabel staub- und verhedderungsfrei bleibt.

Für Nutzer von Windows-Betriebssystemen ist die Nero Backup-Software Teil des Lieferumfangs, mit der sich automatisch wiederkehrende Datensicherungen einrichten lassen. Mac-Anwender werden nicht besonders berücksichtigt, können die Festplatte aber in Kombination mit der ab Werk auf jedem Mac verfügbaren Backup-Automatik TimeMachine nutzen.

Die neue Pocket-SSD ist ab sofort im Fachhandel und auf Amazon erhältlich, wobei die unverbindliche Preisempfehlung bei 119,99 Euro für das 1-Terabyte-Modell und 174,99 Euro für die 2-Terabyte-Variante liegt.