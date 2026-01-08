Varmblixt-Lampen von IKEA setzen künftig auf Matter

Falls ihr drauf und dran seid, euch eine der vor zwei Jahren von IKEA in Kooperation mit der Designerin Sabine Marcelis vorgestellten Varmblixt-Lampen zu kaufen, wollt ihr euch das vielleicht nochmal überlegen. Das Einrichtungshaus hat eine neue Version der Lampen angekündigt, die mit Matter kompatibel sind und sich dementsprechend in Smarthome-Systeme wie Apple Home integrieren lassen. Der Verkaufsstart ist für April vorgesehen.

Vorab sei dazu auch gleich gesagt, dass IKEA die Originalversion der Lampen auch in Zukunft anbieten will. Das Sortiment wird künftig aber durch zwei neue, mit smarten Funktionen ausgestatteten Varmblixt-Leuchten ergänzt. Die beiden Lampen kommen mit einer matten Glasoberfläche und sollen mit einer erweiterten Farbauswahl dafür sorgen, dass sich die Lichtstimmung eines Raumes ganz nach den Wünschen des Nutzers verändern lässt.

Mini-Fernbedienung inklusive

Im Lieferumfang der neuen Varmblixt-Lampe ist die neue Bilresa-Fernbedienung von IKEA enthalten, mit deren Hilfe sich zwölf voreingestellte Farbtöne auswählen lassen. Die Auswahl reicht von unterschiedlichen Weißnuancen über warme Gelb-, Rot- und Bernsteintöne bis hin zu kühleren Farben wie Rosa, Violett und Türkis. Die Übergänge sind laut IKEA weich gestaltet, sodass man die Lichtstimmung langsam verändern kann, ohne die Atmosphäre des Raumes abrupt zu beeinflussen.

In Verbindung mit dem Dirigera-Hub von IKEA und bei Steuerung über die zugehörige App steht dann ein Farbspektrum mit mehr als 40 Farbtönen und die Möglichkeit zum stufenlosen Dimmen bereit. Die Integration von Matter soll sicherstellen, dass man die Lampen nicht nur per Fernbedienung oder die IKEA-App bedienen, sondern unabhängig davon auch in kompatible Smarthome-Systeme wie Apple Home und Amazon Alexa integrieren kann.

Preislich muss man für die Donut-Variante inklusive Fernbedienung rund 100 Euro rechnen. Die Varmblixt-Pendellampe wird voraussichtlich rund 150 Euro kosten.