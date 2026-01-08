Gemini soll Gmail-Nutzern unter die Arme greifen

Google will seinen E-Mail-Dienst Gmail stärker mit KI-Funktionen ausstatten. Anlass sei das stark angestiegene E-Mail-Aufkommen seit dem Start von Gmail im Jahr 2004. Die neuen Funktionen sollen laut Google dafür sorgen, dass sich Informationen im Posteingang schneller erfassen lassen und sich damit zusammenhängende Arbeitsabläufe vereinfachen. Google zufolge wird Gmail inzwischen von rund drei Milliarden Menschen genutzt.

Mit den neuen Funktionen will Google die bestehenden KI-Integrationen wie „Intelligente Antworten“ und „KI-Spamfilter“ in Gmail erweitern. Im Zentrum stehen dabei automatisch erzeugte Übersichten. Längere E-Mail-Verläufe mit zahlreichen Antworten sollen von der Software analysiert und auf zentrale Punkte reduziert werden. Nutzer sollen sich dann nicht mehr durch komplette Konversationen arbeiten müssen, sondern erhalten automatisch eine kompakte Zusammenfassung des Inhalts.

Mit dem Posteingang „sprechen“

Darüber hinaus soll es möglich sein, Fragen direkt an den Posteingang zu richten. Auf diese Weise können beispielsweise Informationen aus älteren E-Mails in natürlicher Sprache abgefragt werden, etwa zu früheren Angeboten oder Kontakten. Das System soll hierfür relevante Inhalte auswerten und in knapper Form darstellen. Allerdings gibt es das nicht alles kostenlos. Während die Konversations-Zusammenfassungen schrittweise für alle Nutzer bereitgestellt werden, soll die erweiterte Fragemöglichkeit laut Google zunächst zahlenden Abonnenten der KI-Pläne von Google vorbehalten bleiben.

Auch beim Verfassen von E-Mails will Google auf KI-Unterstützung setzen. Die Schreibfunktion soll in der Lage sein, Entwürfe zu überarbeiten und Vorschläge zu verfassen, die sich am bisherigen Schreibstil der Nutzer orientieren. Ergänzend ist eine erweiterte Korrekturfunktion geplant, die auch Grammatik, Tonfall und Stil prüft. Auch hier soll jedoch nur ein Teil der Funktionen kostenfrei nutzbar sein.

Wichtige E-Mails automatisch priorisiert

Google will Gmail zudem um einen KI-Posteingang erweitern, in dem wichtige Inhalte wie Rechnungen oder Termine hervorgehoben und weniger relevante Nachrichten ausgeblendet werden. Als Grundlage für die Sortierung soll Googles Gemini-KI unter anderem frühere Kommunikationsmuster und Kontaktinformationen verwenden.

Allerdings wird es noch ein wenig dauern, bis wir die ersten dieser Funktionen auch in Deutschland zu sehen bekommen. Die neuen KI-Erweiterungen werden laut Google zunächst nur für Nutzer in den USA und in englischer Sprache freigeschaltet.