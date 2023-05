VanMoof S4 und X4: Leistungsmäßig abgespeckt aber deutlich günstiger

VanMoof gibt die Reichweite des integrierten Akkus mit bis zu 150 Kilometern an. Der Akku treibt mit seiner Kapazität von 478 Wattstunden einen Vorderradnabenmotor mit 250 Watt Leistung an und lässt sich innerhalb von viereinhalb Stunden vollständig oder in anderthalb Stunden zur Hälfte laden.

Die beiden neuen E-Bike-Modelle gehen mit einem Verkaufspreis von 2.198 Euro dann auch für satte 1.300 Euro weniger in den Verkauf, als man für die derzeitigen Top-Modelle von Van Moof, S5 und A5 rechnen muss. Angesichts dessen wird es niemand überraschend, wenn man mit dem günstigeren Preis verbunden eine Reihe von Abstrichen bei der technischen Ausstattung machen muss. Beispielsweise muss der Antrieb der neuen Modelle mit einem maximalen Drehmoment von 59 statt 68 Newtonmetern und einer Zwei-Gang-Schaltung auskommen. Zudem fallen die bei den teureren Modellen integrierten „Halo-Ringe“ weg, die dem Fahrer in Echtzeit Feedback zu Geschwindigkeit, Batteriestand und dergleichen geben.

