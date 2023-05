SwitchBot Hub 2 mit Matter-Unterstützung im Preis reduziert

Aktuell bietet SwitchBot den normalerweise 79,99 Euro teuren Hub 2 ein ganzes Stück günstiger für 67,99 Euro an. Der Hub kann unabhängig von seiner Funktion als Bluetooth-Gateway für weitere Produkte des Herstellers die aktuellen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem integrierten Display anzeigen und hat zudem noch einen Helligkeitssensor integriert, auf dessen Basis sich interne Automationen erstellen lassen. Obendrauf könnt ihr den SwitchBot Hub 2 noch als Ersatz für eine Infrarot-Fernbedienung verwenden. Das Gerät kann so programmiert werden, dass man damit beispielsweise von iOS-Geräten aus einen Fernseher oder dergleichen bedienen kann.

Allerdings ist die Anzahl der mit Matter-Unterstützung ausgestatteten Zubehörartikel von SwitchBot noch stark begrenzt. Der Hub 2 selbst verfügt über Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit und gibt deren Messwerte auch an HomeKit weiter. Darüber hinaus kann man über den SwitchBot Hub 2 auch verschiedene Vorhangmotoren des Herstellers in Apple Home einbinden. Weitere SwitchBot-Produkte sollen allerdings nach und nach ebenfalls entsprechende Updates erhalten.

Der vergleichsweise neue Hub 2 von SwitchBot lässt sich nun über Matter in HomeKit-Umgebungen einbinden. Wie das ganze aussieht und funktioniert, haben wir im Zusammenhang mit unserem Hands-on-Review des SwitchBot Hub 2 gezeigt. Die darüber in Apple Home eingebundenen Sensoren und Produkte unterscheiden sich nicht von „echtem“ HomeKit-Zubehör.

Der SwitchBot Hub 2 zählt zu den bislang noch wenigen Produkten, bei denen wir als Apple-Nutzer tatsächlich von der Kompatibilität mit Matter profitieren. SwitchBot hat bislang vorrangig auf sein eigenes Smarthome-System gesetzt. Dieses lässt sich zwar auch vom iPhone aus per App steuern, verzichtet allerdings – die Siri-Kurzbefehle zählen hier nicht – auf eine direkte Anbindung an HomeKit.

