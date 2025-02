USB-C-Switch von Cable Matters für 2 Computer am Apple Studio Display

Mit dem USB-C-Switch von Cable Matters geben wir eine Leserempfehlung an euch weiter. Per E-Mail wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass sich dieser Adapter hervorragend dazu eignet, mehrere Geräte mit einem Apple Studio Display zu verbinden und zwischen diesen zu wechseln.

Ein Leser schreibt uns, dass er den USB-C-Switch von Cable Matters verwendet, um sowohl seinen privaten Mac Mini als auch sein geschäftliches MacBook Pro mit dem Apple-Bildschirm zu verwenden. Dank des Geräts sei es nun nicht mehr nötig, bei dem Wechsel das Thunderbolt-Kabel umzustecken.

Vergleichbare Erfahrungsberichte finden sich auch in den Produktbewertungen bei Amazon. Dort äußern sich nicht nur Besitzer von mehreren Apple-Computern positiv über das Gerät, sondern es wird auch von der gemeinsamen Nutzung von Macs und Windows-Computern in Verbindung mit einem Apple Studio Display berichtet.

Bis zu 5K und mit Power-Delivery-Unterstützung

Der USB-C-Switch von Cable Matters unterstützt den Anschluss von Bildschirmen über USB C oder Thunderbolt 4. Ergänzend wirbt der Hersteller damit, dass man das Gerät auch in Verbindung mit einer Thunderbolt-Dockingstation verwenden kann. In diesem Zusammenhang ist es auch möglich, eine vom Bildschirm der Dockingstation bereitgestellte Power-Delivery-Leistung von bis zu 140 Watt durchzuschleifen, um verbundene Geräte zu laden.

Die von dem Gerät maximal unterstützte Datenrate wird mit 20 Gbps angegeben. Abhängig vom verbundenen Bildschirm werden Auflösungen von 5K mit 60 Hz oder 4K mit bis zu 144 Hz unterstützt. Passende Verbindungskabel sind im Lieferumfang enthalten. Ebenso liegt eine kleine Fernbedienung bei, dank der man den Switch auch etwas versteckt platzieren und dennoch bequem und schnell zwischen den beiden Eingängen wechseln kann.

Aktuell im Preis reduziert

Der USB-C-Switch von Cable Matters wird mit einer Preisempfehlung von 86,99 Euro gelistet und ist aktuell etwas günstiger für 74,99 Euro erhältlich.