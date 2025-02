Apple schaltet wieder Werbung auf dem Twitter-Nachfolger X. Das Unternehmen hat seine rund 15 Monate währende Zurückhaltung diesbezüglich aufgegeben. Nutzer der Plattform berichten von Werbeanzeigen für den Webbrowser Safari und Apples Videodienst Apple TV+.

Die Reaktivierung von Apples Werbeaktivitäten auf X fällt in eine Zeit, in der sich immer mehr Unternehmen, Behörden und Einrichtungen von der Plattform zurückziehen. Hierzulande hatten zuletzt verschiedene Regierungseinrichtungen, darunter auch das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr, sowie vor allem Hochschulen die Plattform verlassen. Als Grund wurde häufig mit angegeben, dass die Ausrichtung der Plattform mit den eigenen Grundwerten nicht vereinbar wäre. Insbesondere aus öffentlichen Kreisen heraus wird die Einmischung des X-Inhabers Elon Musk in den Bundestagswahlkampf massiv kritisiert.

Safari. A browser that’s actually private. — Apple (@Apple) February 10, 2025

Nach 15 Monaten „Protest-Pause“

Apple hatte seine Werbetätigkeiten auf Twitter beziehungsweise X im November 2023 eingestellt, nachdem dort zahlreiche Schutzmechanismen entfernt worden waren. Die von Apple bezahlte Werbung war dort zum Teil direkt neben rassistischen Beiträgen erschienen. Dieser Sachverhalt hatte dafür gesorgt, dass Apple für sein wenig reflektiertes Werbeengagement auf X harsche Kritik einstecken musste. Apple hatte seine Werbeaktivitäten auf der Plattform auch zuvor schon einmal eingestellt, damals wurden die Investitionen jedoch schon nach wenigen Wochen wieder aufgenommen.

Bereits im Zusammenhang mit der Millionenspende des Apple-Chefs Tim Cook an den neuen US-Präsidenten Donald Trump war die Kritik aufgekommen, dass sich das Unternehmen um des wirtschaftlichen Erfolgs willen von seinem Grundwerten entferne. Auf ähnliche Weise dürfte nun auch die Entscheidung aufgenommen werden, dass Apple der Plattform des mittlerweile an der amerikanischen Regierung beteiligten X-Inhabers Elon Musk nun wieder direkt finanzielle Mittel zukommen lässt.