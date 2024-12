USB-C-Hub und Monitorständer: Ankers 10-in-1-Hub erstmals reduziert

Mit dem Modell A8376 bietet der Zubehöranbieter Anker seit Mitte August einen USB-C-Hub an, der als 10-in-1-Lösung konzipiert wurde und zugleich als Monitorstandfuß fungiert. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die ihren Arbeitsplatz organisieren und gleichzeitig diverse Funktionen in einem Gerät vereinen möchten.

Kartenleser, Ethernet, Kabel integriert

Der Hub verfügt über insgesamt zehn Anschlüsse, darunter USB-C- und USB-A-Ports, einen HDMI-Anschluss mit Unterstützung für 4K-Displays sowie weitere Schnittstellen wie einen Kartenleser und einen Ethernet-Port. Damit bietet sich das Hub als zentrale Verbindungseinheit für externe Geräte, Monitore und Ladegeräte an, die am Schreibtisch verbleiben, auch wenn das eigene MacBook mit auf Reisen genommen wird.



Für die Stromversorgung gibt es eine Power-Delivery-Funktion: Über einen USB-C-Port sind laut Anker bis zu 85 Watt Ausgangsleistung möglich, während das Gerät selbst eine Eingangsleistung von 100 Watt benötigt. Um diese Kapazität auszuschöpfen, ist jedoch ein separates 100-Watt-Netzteil erforderlich.

Ein weiteres Merkmal ist das integrierte Kabel, das sich bei Nichtbenutzung im Gehäuse verstauen lässt. Die Abmessungen des Hubs betragen 54 cm × 22 cm × 9 cm, das Gewicht liegt bei knapp 1,6 Kilogramm. Das Gehäuse besteht laut Hersteller aus Aluminium und soll durch rutschfeste Silikonelemente zusätzlichen Halt bieten. Die Tragfähigkeit ist mit bis zu 14 Kilogramm angegeben, wodurch der Hub als Monitorstandfuß problemlos auch für größere Modelle genutzt werden kann.



Preis und Einordnung

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wird der Hub erstmals für 119,99 Euro angeboten, bislang lag der Listenpreis bei 149,99 Euro. Im Vergleich zum Modell Anker 675 aus dem vergangenen Jahr, einer 12-in-1-Dockingstation mit weiteren Funktionen wie kabellosem Laden und schnelleren Datenübertragungsraten, ordnet sich der A8376 als etwas kompaktere und kostengünstigere Lösung ein. Für die Anker 675 (Listenpreis 249,99 Euro) werden aktuell 179,99 Euro verlangt.