BSI bestätigt Sicherheitseigenschaften von Apple-Geräten

Das BSI und Apple wollen ihre Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen. Dazu gehören nun regelmäßige Prüfungen von iOS und iPadOS durch das BSI ebenso wie gemeinsame Entwicklungen für den Einsatz im behördlichen Bereich mit Start noch in diesem Jahr.

Apple hat der unabhängigen Begutachtung zentraler Sicherheitsfunktionen dieser Betriebssystem dem BSI zufolge zugestimmt und dafür auch eng mit der Behörde zusammengearbeitet. Die Prüfung sei in Anlehnung an die Standards und die Methodik der international anerkannten Common Criteria erfolgt.

Insert

You are going to send email to