macOS Ventura und iPadOS 16.1: Endspurt mit neuen Beta-Versionen

Ebenfalls in eine neue Runde gehen die Tests von iPadOS 16.1 und iOS 16.1. Während iPhone-Nutzer iOS 16 ja längst auf ihren Geräten installiert haben, müssen sich Anwender mit einem iPad noch gedulden. Apple hat iPadOS 16 ausgelassen und will stattdessen in diesem Monat iPadOS 16.1 als großes Herbst-Update bringen.

Eine detaillierte Übersicht aller mit macOS Ventura verbundenen Funktionserweiterungen und Verbesserungen könnt ihr hier einsehen . Wer lediglich noch einmal einen Blick auf die Hauptfunktionen des Updates werfen will, ist hier bei Apple gut aufgehoben. Ventura verspricht wesentliche Verbesserungen im Zusammenhang mit verschiedenen Apple-Anwendungen, darunter auch Mail, Fotos und Safari. Zudem will macOS Ventura mit Stage Manager die Verwaltung von Apps und Fenstern auf dem Mac erleichtern.

Apple hat mittlerweile die zehnte Testversion von macOS Ventura veröffentlicht. Nach der Freigabe für Entwickler am gestrigen Dienstag steht das Update jetzt auch für alle Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm des Herstellers zum Download bereit – hier läuft das aktuelle Update aufgrund der verzögerten Freigabe von macOS Ventura über das Apple Public Beta Programm als macOS Ventura 13 Beta 8.

