Update-Spekulationen: Diese Macs sollen macOS 12 erhalten

Howard Oakley ist langjährigen Mac-Anwendern vor allem wegen seiner kleinen Dienstprogramme ein Begriff, die durch die Bank weg als Freeware-Downloads angeboten werden. Diese sind so zahllos wie vielfältig und helfen unter anderem dabei Probleme mit der Datei-Quarantäne zu beheben, klemmende iCloud-Synchronisationen wieder anzustoßen und die Aktualisierung von Kern-Komponenten des Mac-Betriebssystems sicherzustellen.

Solltet ihr Oakleys Downloads noch nicht kennen, dann studiert am besten mal das nach Kategorien gegliederte Freeware-Menü. Was wir damit unterstreichen wollen: Oakley ist ein verdammt kompetenter Mac-Nerd, dessen Einschätzung der Geräte-Unterstützung von macOS 12 wir euch nicht vorenthalten wollen.

So geht der Programmierer unter anderem davon aus, dass Apple den Nachfolger von macOS Big Sur mit einer neuen Versionsnummer kennzeichnen wird und nach macOS 11 bereits in diesem Herbst macOS 12 an den Start bringen wird. Ähnlich wie iOS und iPadOS soll Apple nun auch beim Mac jährlich hochzählen.

Und nicht nur in Sachen Namensgebung werden alte Zöpfe abgeschnitten, Oakley geht zudem davon aus, dass Apple auch die Software-Unterstützung für mehrere, schon leicht in die Jahre gekommene Macs einstellen wird. Der aktuelle Wetteinsatz liegt auf den folgenden Geräten.

Während die gelisteten Modelle noch in den Genuss von macOS 12 kommen sollen, scheinen sich ältere Geräte (allen voran die älteren MacBook Air-Modelle) darauf einstellen zu müssen auf macOS 11 zu verharren.

Basis von Oakleys Spekulationen sind von Apple ausgegebene Firmware-Aktualisierungen, die in den vergangenen Jahren stets vorweg verraten hätten, welche Macs auch das nächste Jahr hindurch noch mit Betriebssystem-Updates versorgt werden sollen.

That seems more brutal than usual, particularly with MacBook Air and Mac mini models, and it’s possible that the next round of firmware updates in macOS 11.5 might redeem some older models.