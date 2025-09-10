Nächster Ankauf: Bending Spoons übernimmt Vimeo

Der App-Verwerter Bending Spoons hat sein Portfolio um einen weiteren prominenten Namen erweitert. Das in Italien ansässige Unternehmen hat die Übernahme der Videoplattform Vimeo bekanntgegeben. Der Abschluss der Transaktion steht allerdings noch unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen. Vimeo ist börsennotiert, dementsprechend muss neben der Freigabe durch die zuständigen Behörden auch die Zustimmung der Aktionäre erfolgen.

Bending Spoons lässt sich die Übernahme von Vimeo rund 1,38 Milliarden US-Dollar kosten. Der Kaufpreis soll vollständig in bar bezahlt werden. Anteilseigner von Vimeo sollen der Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen zufolge für jede gehaltene Aktie 7,85 US-Dollar erhalten. Dieser Betrag liegt um 91 Prozent über dem Durchschnittskurs der Aktie über die vergangenen 60 Handelstage hinweg.

Übernahme als Basis für Weiterentwicklung

Wie Bending Spoons und Vimeo mitteilen, hat der Verwaltungsrat von Vimeo der Übernahme durch Bending Spoons nach einer Prüfung verschiedener Optionen zugestimmt. Die Bartransaktion soll den Anteilseignern verlässlichen Wert sichern und Vimeo gleichzeitig ermöglichen, seine strategische Planung unter dem Dach des neuen Eigentümers weiter auszubauen.

Das Management von Vimeo beschreibt Bending Spoons als einen langfristigen Partner für Kunden und Mitarbeiter. Der neue Eigentümer wolle das Angebot in allen Bereichen – vom Self-Serve-Modell über Streaming-Dienste bis hin zu Unternehmenslösungen – weiterentwickeln.

Bending Spoons lässt verlauten, dass man Vimeo dauerhaft im eigenen Portfolio führen wolle. Vimeo bediene als etablierte Marke weltweit eine engagierte Gemeinschaft aus Kreativen und Firmen. Nach Abschluss der Übernahme seien verstärkte Investitionen geplant, insbesondere in den USA und anderen wichtigen Märkten. Zudem sei die Einführung zusätzlicher Funktionen geplant, die auf künstlicher Intelligenz basieren.

Bending Spoons hat nicht den besten Ruf

Bending Spoons muss sich allerdings die Kritik gefallen lassen, bei vergangenen Übernahmen weniger auf die Qualität und Beständigkeit der Angebote, sondern vor allem an die eigene Gewinnmaximierung gedacht zu haben. So wurden bei von Bending Spoons übernommenen Angeboten wie der Kamera-App Filmic, Evernote oder WeTransfer teils massiv Mitarbeiter entlassen und Funktionen gestrichen. Zuletzt hat Bending Spoons im Frühjahr die Outdoor-App Komoot übernommen.