Aktuelle Neuerscheinungen und Ankündigungen auf Apple TV+

Die Dreharbeiten zu der von den Apple-Studios produzierten Serie finden ausschließlich in Paris statt. In den Hauptrollen sind Ben Mendelsohn und Juliette Binoche zu sehen.

Von „ Brezel und seine Dackel-Familie “ steht von heute an die erste von insgesamt acht jeweils zwischen 20 und 30 Minuten langen Folgen zum Abruf über Apple TV+ bereit. Die Animationsserie handelt von „Brezel, dem längsten Dackel der Welt“ und basiert auf dem Kinderbuch „Pretzel and the Puppies“.

Als Joe Fontaine, der charismatische Neue an der Schule, in Lennies Leben tritt, fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Doch Lennies komplizierte Beziehung zu dem am Boden zerstörten Freund ihrer Schwester, Toby, beginnt die aufkeimende Liebe von Lennie und Joe zu beeinträchtigen. Mit ihrer lebhaften Vorstellungskraft und ihrem ehrlichen, zerrissenen Herzen navigiert Lennie durch die erste Liebe und den ersten Verlust hin, um ein eigenes Lied zu schreiben.

„ Über mir der Himmel “ spielt in den Mammutbaum-Wäldern im Norden Kaliforniens und erzählt in schönen Bildern die Geschichte der 17-jährigen Lennie Walker, die überraschend ihre ältere Schwester verliert.

