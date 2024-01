UniFi U7 Pro: Ubiquiti startet mit Wi-Fi 7 durch

Ubiquiti bietet mit dem U7 Pro den ersten UniFi-Access-Point mit Unterstützung von Wi-Fi 7 an. Die Produktneuheit wird bereits im EU-Store des Herstellers gelistet, ist aktuell jedoch als vergriffen markiert. Registrierte Nutzer können sich per E-Mail über die Verfügbarkeit benachrichtigen lassen.

Beim Blick auf den Preis des UniFi U7 wird deutlich, dass es sich hier um eines der leistungsfähigeren Modelle aus dem Portfolio des Herstellers handelt. Ubiquiti listet den U7 mit 196,35 Euro, für diesen Preis erhält man dann aber auch einen ausgesprochen leistungsfähigen WLAN-Hotspot, der neben der Unterstützung für Wi-Fi 7 auch über einen Ethernet-Uplink mit 2,5 Gigabit verfügt.

Die Stromversorgung beim UniFi U7 läuft wie bei den sonstigen für das UniFi-System angebotenen Access Points über PoE+. Wenn man keinen kompatiblen Switch in Verwendung hat, kann man einen separat erhältlichen PoE+ Adapter zwischenschalten, der den WLAN-Sender dann mit der nötigen Spannung versorgt. Die Leistungsaufnahme des U7 wird von UniFi mit 21 Watt angegeben.

MLO kommt per Update im Februar

Der neue U7-Hotspot von UniFi unterstützt den drahtlosen Datenaustausch über 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz und bringt es hier abhängig vom genutzten Band auf einen Datendurchsatz von bis zu 5765 Mbps. Unter optimalen Bedingungen soll sich mit dem U7 eine Fläche von 140 Quadratmetern mit bis zu 300 verbundenen Geräten versorgen lassen.

Eine der spannendsten Neuerungen von Wi-Fi 7, die sogenannte Multi-Link Operation (MLO), wird allerdings erst nach einem für Februar angekündigten Softwareupdate für den U7 unterstützt. Damit sollen sich dann mehrere parallele Verbindungen zwischen dem Access Point und einem kompatiblen Gerät herstellen lassen, sodass gleichzeitige Verbindungen über die 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bänder möglich und damit der Datendurchsatz und die Zuverlässigkeit der Datenübertragung entsprechend verbessert wird.

Wi-Fi 7 ist eben erst offiziell an den Start gegangen. Die ersten Apple-Geräte mit Wi-Fi 7 an Bord dürfen wir wohl frühestens in der zweiten Jahreshälfte erwarten. Neben neuen Macs zählt auch die nächste iPhone-Generation zu den wahrscheinlichsten Kandidaten.