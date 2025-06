UniFi Protect 6.0 verfeinert die KI-unterstützte Videoüberwachung

Das Videoüberwachungssystem UniFi Protect ist für private Nutzer in der Regel eine Nummer zu groß. Das System zielt auf kommerzielle Anwender, die die vollständige Kontrolle über die Kameradaten halten und zugleich ein Maximum an Funktionalität erleben wollen. Ganz neu wurde UniFi Protect jetzt in Version 6.0 vorgestellt.

Unabhängig davon, ob man tatsächlich mit dem Kauf eines solchen Systems liebäugelt, sind die Präsentationen von UniFi Protect stets eine gute Möglichkeit, einen Eindruck von den Funktionen und Einsatzbereichen solcher Systeme zu gewinnen. So ergänzt auch das Update auf UniFi Protect 6.0 wieder eine Reihe von Neuerungen rund um die effiziente Auswertung des von den Protect-Kameras erfassten Materials.

Ein zentrales Element der neuen Version sind sogenannte „Spotlights“. Dabei handelt es sich um automatisch generierte Hinweise auf relevante Aktivitäten im Videomaterial. Die Software kann bestimmte Szenen direkt beim Öffnen der App oder Weboberfläche hervorheben. Dies können Fahrzeuge, Haustiere oder bekannte Gesichter sein, die zuvor als Suchbegriff hinterlegt wurden.

UniFi Protect belässt es nicht dabei, auf bestimmte Ereignisse aufmerksam zu machen, sondern kann dies auch mit bereits vorhandenen Informationen verknüpfen und so beispielsweise die Verweildauer von Fahrzeugen oder Personen an einem bestimmten Ort anzeigen.

Suche und Analyse über mehrere Kameras hinweg

Die Möglichkeit zur Nachverfolgung von Objekten über verschiedene Kameras hinweg bieten mittlerweile auch günstigere Anbieter wie eufy in Verbindung mit seiner HomeBase 3. UniFi geht aber auch hier deutlich weiter. So kann man als Nutzer ein Objekt auf einem Standbild auswählen, woraufhin die Software selbstständig alle auch von anderen Kameras aufgezeichneten, relevanten Szenen mit dem betreffenden Objekt zusammenstellt.

Ergänzend zu diesen Funktionen wurde UniFi Protect mit dem Update auf Version 6.0 um zahlreiche kleinere Funktionserweiterungen und Verbesserungen ausgestattet. Das unten eingebundene Video informiert eindrucksvoll über den aktuellen Stand der Software.