Reolink Duo Floodlight trickst: 4K-Auflösung bei 180°-Sichtfeld

Der für seine Überwachungskameras bekannte Anbieter Reolink hat mit der sogenannten Reolink Duo Floodlight eine neue Flutlichtkamera vorgestellt, die trotz des großen Blickwinkels von 180° in großer 4K-Auflösung filmt und dabei auf einen Hardware-Trick setzt.

So ist die Reolink Duo Floodlight mit zwei Linsen ausgestattet, deren separate Einzelbilder von der Kamera-Firmware zu einem nahtlosen Videosignal kombiniert werden.

Als WLAN- und PoE-Variante

Die „Reolink Duo Floodlight“ ist dabei in zwei Varianten verfügbar: Einer kabelgebundenen Ethernet-Version, die auch ihre Stromversorgung über das eingesteckte Netzwerkkabel per PoE sicherstellt und einer WLAN-Ausgabe, die lediglich mit einer Steckdose verbunden werden muss und sich anschließend in WLAN-Netze mit 2,4 GHz und 5 GHz einbuchen kann.

Für die ausreichende Beleuchtung sorgen zwei Flutlicht-Strahler mit 2000 Lumen Helligkeit bei 4200K, deren Aktivierung sich je nach Wunsch konfigurieren lässt. So können die Lichte etwa nur bei ausgelöster Bewegungserkennung zugeschaltet werden oder zu bestimmten Zeiten automatisch angehen. Über die App des Anbieters lassen sich zudem smarte Personen-, Fahrzeug- oder Haustier-Erkennungen aktivieren.

Intelligente Funktionen, die nach Angaben des Anbieters kein Cloud-Abo voraussetzen. So wird das Videomaterial auf einer SD-Karte gesichert und lokal von der Kamera ausgewertet.

Die wasserdichte Außenkamera, die uns optisch an den sprechenden Pixar-Roboter WALL·E erinnert, listet ihre Spezifikationen in diesem PDF und ist sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten jetzt in den Vorverkauf gestartet. Während die WLAN-Variante für 219 Euro angeboten wird, verlangt der Anbieter 214 Euro für die PoE-Ausgabe.

Beide Modelle sind mit dem Google Assistant kompatibel besitzen aktuell aber noch keine Integrationen in Amazon Alexa oder Apples HomeKit.