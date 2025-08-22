Schwere Vorwürfe gegen Apples Fitness-Chef

Apple sieht sich mit schweren Vorwürfen gegenüber seinem seit 2013 im Unternehmen beschäftigten Vizepräsidenten für Fitness-Technologien, Jay Blahnik, konfrontiert. Den Aussagen ehemaliger und aktueller Teammitglieder zufolge sei die Arbeit mit ihm von ausfälligen und übergriffigen Handlungen geprägt. In den vergangenen drei Jahren hätten daher mehr als zehn Beschäftigte längere Krankheits- oder Auszeiten genommen – das sind rund zehn Prozent des kompletten Teams.

Die New York Times berichtet über die Vorwürfe und hat auch bereits eine Stellungnahme von Apple erhalten. Dem Unternehmen zufolge wurden keinerlei Hinweise auf ein Fehlverhalten Blahniks gefunden. Man sei grundsätzlich einer respektvollen Unternehmenskultur verpflichtet und nehme Beschwerden ernst, kommentiere aber keine Einzelfälle.

Bilder: Apple

Apple hat schon einmal für außergerichtliche Einigung gesorgt

Die betroffenen Mitarbeiter erheben den Vorwurf, dass Apple eher dazu bereit sei, einen Star-Manager zu schützen, als die Bedenken von einfachen Mitarbeitern aufzugreifen. Apple hat wohl dafür gesorgt, dass der Vorwurf sexueller Belästigung in einem Fall außergerichtlich beigelegt wurde.

Eine in diesem Zusammenhang anhängige Klage einer Mitarbeiterin gegen das Unternehmen soll erst im Jahr 2027 verhandelt werden. Neben Mobbing wird Blahnik hier unangemessenes Verhalten und Benachteiligung bei Gehaltsanpassungen vorgeworfen. Die Klägerin wirft Apple vor, sie sei bei ihrer Zusammenarbeit mit Blahnik zunehmendem Druck, lautstarken Auseinandersetzungen und systematischer Kritik ausgesetzt gewesen. Ein Antrag auf Versetzung sei abgelehnt worden, worauf sie bei Apple kündigte.

Ein PR-Problem für Apple

Die massiven und offensichtlich durch einen beachtlichen Teil des Teams vorgetragenen Vorwürfe dürften für die Unternehmensleitung durchaus ein Problem darstellen. Apple sitzt hier zwischen den Stühlen. Arbeitsrechtliche Schritte gegen Blahnik wären mit einem Eingeständnis gleichzusetzen, so aber schweben die Anschuldigungen weiter im Raum bestehen und lassen sich wohl frühestens bei dem anstehenden Gerichtstermin ausräumen.