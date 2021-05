Unexpectedly: Freie App wertet macOS-Absturzberichte aus

Die freie Anwendung, die derzeit noch mit einem Beta-Hinweis versehen ist, kann Absturzberichte als Outline darstellen, verlinkt Textbereiche automatisch miteinander, um in langen Absturzberichten so schnell hin und her springen zu können und gestattet das Setzen von Markern.

Unexpectedly ist eine kostenfreie Mac-Anwendung, die bei der Auswertung der sogenannten Crash Reports helfen möchte. Dies macht der nur drei Megabyte kleine Freeware-Download indem er die verfügbaren Crash Reports deutlich übersichtlicher als in Apples Konsole.app darstellt, mit Syntax-Einfärbungen arbeitet um bestimmte Sektionen gesondert hervorzuheben und überhaupt Wert darauf legt, die Absturzberichte in Abhängigkeit vom Inhalt darzustellen.

