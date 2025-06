Umweltbundesamt: KI bald bei 1% des weltweiten Stromverbrauchs

Das Umweltbundesamt warnt vor den klimatischen Folgen eines anhaltenden Wachstums von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Eine neue Untersuchung, die in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Infras und dem Roegen Centre for Sustainability entstand, analysiert die Risiken sogenannter Carbon-Leakage-Effekte im Zusammenhang mit dem Ausbau von KI-Infrastruktur.

KI-Apps: Jeder Einsatz lässt Rechenzentren glühen

Gemeint ist damit die Verlagerung energieintensiver Rechenprozesse in Länder mit weniger strengen Klimaschutzvorgaben. Laut der Studie könnte der durch KI-Anwendungen verursachte Stromverbrauch bis 2028 auf rund 300 Terawattstunden jährlich steigen. Das entspräche etwa einem Prozent des globalen Stromverbrauchs.

Ein großer Teil dieser Berechnungen ist räumlich nicht gebunden und lässt sich theoretisch überall auf der Welt durchführen. Dadurch können Unternehmen Standorte wählen, an denen Energie günstiger oder Klimavorgaben weniger streng sind. Das begünstigt laut Studie besonders Regionen wie die USA oder China, in denen ein Großteil der KI-Rechenleistung konzentriert ist. In der Folge entstehen klimaschädliche Emissionen außerhalb der EU, selbst wenn die Nutzung in Europa stattfindet.

Prognosen zum weltweiten jährlichen Energieverbrauch durch KI

Auswirkungen noch überschaubar

Trotz der düsteren Prognose bleibt das tatsächliche Ausmaß von Carbon Leakage bislang überschaubar. Ein Grund dafür ist die aktuelle Wachstumsphase der KI-Branche. Der Aufbau neuer Kapazitäten steht derzeit im Vordergrund, nicht die Reduktion von Betriebskosten. Standortentscheidungen richten sich oft nach vorhandenen Infrastrukturen, gewachsenen Branchenzentren sowie der Versorgungssicherheit mit Strom.

Die Autoren der Studie warnen jedoch davor, diesen Zustand als dauerhaft anzusehen. Bei steigendem Kostendruck könnten wirtschaftliche Erwägungen in Zukunft eine größere Rolle spielen. Auch die Zunahme grenzüberschreitender Datenverarbeitung könnte zur Verlagerung von Emissionen beitragen – selbst ohne gezielte Umgehung von CO₂-Kosten.