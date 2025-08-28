Radiosender von Apple Music in TuneIn integriert

Das aus sechs Stationen bestehende Live-Radioangebot von Apple Music ist jetzt auch über TuneIn Radio verfügbar. Man darf die Kooperation als bemerkenswerten Schritt betrachten, erstmals werden Inhalte von Apple Music auch außerhalb von Apples Musikdienst angeboten. Hintergrund ist ohne Frage der Gedanke, auf diesem Weg weitere Nutzer an das Angebot zu binden.

Wenn die Rechnung von Apple aufgeht, lassen sich auf diesem Weg letztendlich auch neue Abonnenten gewinnen. Dabei nimmt es das Unternehmen in Kauf, dass der optische Auftritt insbesondere in der Desktop-App von TuneIn in Fremdwerbung eingebettet findet und keineswegs zum Stil des Unternehmens passt.

Wobei man den Auftritt von Apples Musikdienst bei TuneIn selbst auch als Anzeige betrachten kann. Ein großes Banner soll die Nutzer sowohl auf Mobilgeräten als auch auf dem Desktop direkt zu Apple Music schicken.

Apple will verlorene Marktanteile wettmachen

Zu den möglichen Gründen für diese überraschende Kooperation kann das Wall Street Journal ein paar interessante Zahlen beisteuern. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens MIDiA ist der Anteil Apples am US-Markt für digitale Musikabos von 30 Prozent im Jahr 2020 auf 25 Prozent Ende 2024 gesunken. Der Marktführer Spotify konnte dagegen im gleichen Zeitraum von 31 auf 37 Prozent zulegen. Auch weltweit sei der Anteil von Apple Music geschrumpft, MIDiA geht hier mittlerweile von nur noch 12 Prozent aus, 2020 sei Apples Anteil noch bei 16 Prozent gelegen.

Erste Gespräche über eine Kooperation mit TuneIn habe Apple zu Ende des vergangenen Jahres aufgenommen. TuneIn-Chef Richard Stern sieht die Einbindung der neuen Apple-Radiostationen als Bereicherung für seine Plattform, weil sie ohne Fremdwerbung auskommen und ein ansprechendes Hörerlebnis bieten.

Seit Ende 2024 mit sechs Stationen

Die letzten drei Stationen von Apple Music Radio wurden erst Ende 2024 integriert. Apple hat da die bereits bestehenden Sender Apple Music 1, Apple Music Hits und Apple Music Country um die Radiosender Apple Música Uno, Apple Music Club und Apple Music Chill ergänzt.