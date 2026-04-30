Tolino integriert Onleihe direkt ins Hauptmenü

Mit den Tolino-Readern kann man jetzt einfacher auf die Angebote öffentlicher Bibliotheken zugreifen. Ein Software-Update für die Tolino-Geräte ermöglicht den direkten Zugriff auf die als Onleihe bekannten digitalen Bibliotheksangebote über das Hauptmenü der Geräte.

Bislang mussten Tolino-Nutzer den Umweg über den Webbrowser in Kauf nehmen, wenn sie auf das Angebot der Onleihe zugreifen wollten. Nach der Installation der neuesten Software-Version findet sich im Hauptmenü im Bereich „Mehr“ nun ein eigener Eintrag für den Bibliotheksdienst. Darüber gelangt man zu einer überarbeiteten Startseite, die sich optisch an die bestehende Benutzeroberfläche der Geräte anlehnt. Eine separate Browseransicht wird nicht mehr angezeigt.

Auf älteren Tolino-Modellen ist die Onleihe zwar weiterhin nur über den Browser erreichbar. Nutzer profitieren den Entwicklern zufolge hier jedoch ebenfalls von der an das Tolino-System angepassten Startseite.

Verbesserte Suche nach Bibliotheken

Ein weiterer Bestandteil der Änderungen betrifft die Suche nach teilnehmenden Bibliotheken. Nutzer können nun einfach den Standort oder den Namen einer Bibliothek eingeben, um passende Einrichtungen schneller zu finden. Nach Auswahl der gewünschten Bibliothek gelange man direkt auf die entsprechende Anmeldeseite. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis können dann eBooks ausgeliehen und direkt auf den Tolino geladen werden.

Wie die Tolino-Allianz mitteilt, sind die Änderungen Teil einer engeren Zusammenarbeit mit dem technischen Dienstleister divibib, der die Plattform betreibt.

E-Books vom Sofa aus leihen

Die Onleihe gilt als wichtiger Bestandteil der digitalen Medienangebote vieler öffentlicher Bibliotheken im deutschsprachigen Raum. Der Dienst ermöglicht es, Bücher und andere Inhalte zeitlich begrenzt auszuleihen, ohne eine physische Bibliothek aufsuchen zu müssen.

Für weitere Informationen zum Thema haben die beiden Kooperationspartner eigene Webseiten eingerichtet. Tolino hat Fragen und Antworten zu dem Angebot bereitgestellt und bei der Onleihe kann man nachlesen, wie man den Zugang auf den E-Readern von Tolino einrichtet.