UGREEN PowerRoam 600 für kurze Zeit mit 25% Preisabzug

Die integrierte Auto-Steckdose wie auch die beiden Schuko-Steckdosen lassen sich über separate Schalter direkt am Gerät aktivieren. Ergänzend bietet UGREEN eine iOS-App an, mit deren Hilfe sich erweiterte Einstellungen vornehmen oder auch Firmware-Updates installieren lassen.

Für die Stromentnahme stehen beim PowerRoam 600 zwei Standardsteckdosen mit einer Gesamtleistung von 600 Watt und zudem zwei USB-C-Anschlüsse, 2 USB-A-Anschlusse und eine Autosteckdose zur Verfügung. Aufgeladen kann die Box entweder per Netzstecker oder ein angeschlossenes Solarpanel werden. UGREEN bewirbt damit verbunden seine „PowerZip-Technologie“, mit der sich die Powerstation an der Steckdose innerhalb von 50 Minuten auf 80 Prozent füllen lässt. Normalerweise werden für eine komplette Strombetankung anderthalb Stunden veranschlagt.

