Baseus Powerbanks mit 145 Watt wollen auch MacBooks laden

Der Anbieter Baseus bietet seit dem Frühjahr zwei leistungsfähige Powerbanks an, die jeweils bis zu 145 Watt an angeschlossene Geräte abgeben können. Damit lassen sich dann neben Smartphones und Tablets auch Notebooks flott wieder aufladen. Beide Akkus sind aktuell mit deutlichem Preisnachlass erhältlich.

Einleitend sei noch darauf hingewiesen, dass zwar beide Akkus über eine Maximalleistung von 145 Watt verfügen, dies jedoch auf die vorhandenen Anschlüsse verteilen. Bei einem über USB-C verbundenen Gerät kommen jeweils nur maximal 100 Watt an, was aber auch für Notebooks dicke reichen sollte. Beide Geräte informieren über ein integriertes Display über den Akku-Stand und die aktuelle Ladeleistung.

145-Watt-Powerbank mit Kabel …

Das teurere Modell, der Baseus EnerGeek Powerbank 145W mit 20.000 mAh, unterscheidet sich vor allem durch das integrierte und aufrollbare USB-C-Kabel mit 60 Zentimetern Länge vom zweiten Gerät. An der Oberseite stehen zusätzlich zwei Anschlüsse für USB-C und einer für USB-A zur Verfügung. Die maximal verfügbaren 145 Watt werden abhängig von der Anzahl der verbundenen Geräte auf diese verteilt, wobei alle USB-C-Anschlüsse bis zu 100 Watt und der USB-A-Anschluss maximal 33 Watt abgeben können.

Der reguläre Preis von 79,99 Euro lässt sich durch eine Gutschein-Kombination auf bis zu 55,99 Euro reduzieren. Konkret hängt der Preisnachlass mit davon ab, ob man Amazon-Prime-Mitglied ist. Achtet auf den 16-Euro-Gutschein und den zusätzlich verfügbaren Coupon über 30 Prozent Preisnachlass.

… oder ausschließlich mit Buchsen

Die Baseus EnerGeek Powerbank 145W mit 20800mAh setzt dagegen auf klassische Anschlüsse, jeweils zwei für USB-C und USB-A. Auch hier wird die maximale Ausgangsleistung über USB-C mit 100 Watt und über USB-A mit 33 Watt angegeben.

Der Endpreis für diesen Akku kann bis auf 48,99 Euro sinken, wenn man die auf der Produktseite verfügbaren Coupons kombiniert. Wie immer empfehlen wir in beiden Fällen, auf den beim Kaufabschluss angezeigten Endpreis zu achten.