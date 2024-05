MagentaTV SmartStream mit Disney+ und Netflix für 9 Euro im Monat

Die Streaming-Tarife von MagentaTV werden spätestens dann zu einem interessanten Rechenspiel, wenn man sich über die gelegentliche Nutzung von Videodiensten wie Netflix und Disney+ hinaus auch noch für Fußball interessiert. Mit einem Abo von MagentaTV kann man alle 51 Spiele der anstehenden Fußball-EM live und in UHD-Qualität sehen. Darauf zielen dann wohl auch die noch bis zum EM-Start verfügbaren, derzeitigen Sonderangebote für die verschiedenen SmartStream-Varianten ab.

Im Rahmen der Sonderaktion bekommt man MagentaTV in allen drei Streaming-Tarife von MagentaTV für ein halbes Jahr lang kostenlos und teils auch noch mit sonstigen Vergünstigungen versehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man einen Internetanschluss bei der Telekom oder einem anderen Anbieter hat. Unbedingt sollte man bei seinen Berechnungen jedoch berücksichtigen, dass es sich hier jeweils um Verträge mit 24 Monaten Laufzeit handelt.

Kombipaket auf die Laufzeit gesehen nur 9 Euro pro Monat

Die attraktive Option scheint uns hier das Paket MagentaTV SmartStream zu sein. Hier hat man neben MagentaTV auch RTL+ Premium sowie die – wichtig für eure Kalkulation – durch Werbung unterstützten Abos von Netflix und Disney+ im Paket. Nach den ersten sechs kostenlosen Monaten bezahlt man anschließend 12 Euro pro Monat. Nach Ablauf der Vertragsfrist klettert der Monatspreis dann auf den regulären Betrag von 17 Euro. Wer lediglich die 24 bindenden Monate mitnimmt, bezahlt für das Kombipaket im Durchschnitt also nur 9 Euro pro Monat.

Alternativ dazu hat die Telekom mit ihrem Standard-Smart-Tarif noch eine günstigere Option im Programm, bei der allerdings dann Disney+ und Netflix wegfallen. Auf die komplette Laufzeit gerechnet fallen bei dieser Variante monatlich 7,50 Euro an.

Das Premium-Bundle MegaStream beinhaltet die werbefreien Versionen von Disney+ und Netflix sowie RTL+ Max (ohne Musik), schlägt auf die gesamte Laufzeit gesehen dann aber mit 20,25 Euro pro Monat deutlich gewichtiger zu Buche.

MagentaTV-Vorteile in allen Paketen enthalten

Die in allen drei Paketen integrierten Standardfunktionen von MagentaTV darf man bei all diesen Berechnungen nicht vergessen. Ihr bekommt hier den IPTV-Zugriff auf mehr als 180 Fernsehsender, gut 150 davon in HD. Zudem sind die „Megathek“ genannte On-Demand-Bibliothek der Telekom, 100 Stunden Aufnahmespeicher und die Möglichkeit zum Abruf von drei parallelen Streams im Leistungsumfang enthalten. Der Zugriff auf das Angebot ist über die MagentaTV-App ohne Aufpreis möglich, alternativ dazu bietet die Telekom entsprechende Hardware zur Miete an.