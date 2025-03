Ubiquiti mit drei neuen Kameras für UniFi Protect

Ubiquiti hat die sechste Generation seiner Überwachungskameras vorgestellt. Mit der G6 Bullet, der G6 Turret und der G6 Instant hat der Anbieter drei neue, mit seiner Videoüberwachungsplattform UniFi Protect kompatible Kameramodelle am Start.

Mit den neuen Modellen will Ubiquiti unterschiedliche Anwendungsbereiche abdecken. In Sachen Optik präsentieren sich alle drei Modelle auf gleicher Höhe und haben einen 8-Megapixel-Sensor an Bord, der Videoaufnahmen in 4K-Auflösung ermöglicht. Unterschiede gibt es vor allem mit Blick auf den Anwendungsbereich der Geräte und damit verbunden auch deren Stromversorgung.

Als einfachstes Modell präsentiert sich die G6 Instant. Wie auch die anderen neuen Kameramodelle von Ubiquiti lässt sich die G6 Instant sowohl im Innen- als auch Außenbereich verwenden. Die Kamera lässt sich drahtlos über WLAN in Netzwerke einbinden und wird über USB-C mit Strom versorgt. Diese beiden Voraussetzungen sollen dafür sorgen, dass die G6 Instant maximale Plug-and-Play-Kompatibilität aufweist und sich schnell und einfach in jede Umgebung integrieren lässt. Der Kaufpreis für die G6 Instant wird mit 204 Euro angegeben.

Die Modelle G6 Bullet und G6 Turret setzen dagegen auf eine Stromversorgung über Ethernet (PoE), was entweder einen kompatiblen Switch oder einen separat erhältlichen PoE-Power-Adapter voraussetzt. Zudem lassen sich die Geräte aufgrund der erforderlichen Ethernet-Anbindung nicht ganz so flexibel wie die G6 Instant einsetzen. Da sich die beiden Geräte qualitativ nicht unterscheiden, hängt die Entscheidung zwischen diesen beiden Modellen davon ab, wo die Kamera verwendet und montiert wird. Die kompakte Turret bewirbt sich für die Montage an Decken und in engeren Innenbereichen, während man die Bullet beispielsweise eher im Außenbereich und für größere Bereiche nutzt. Beide Modelle werden zum identischen Preis von 228 Euro angeboten.

Ubiquiti setzt bei seiner UniFi-Protect-Linie schon seit geraumer Zeit stark auf die Verwendung von künstlicher Intelligenz. Die Systeme sind in der Lage, Menschen anhand äußerer Merkmale zu erkennen oder Fahrzeuge anhand von Nummernschildern zu identifizieren.