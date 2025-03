Die Frühlingsangebote bei Amazon sind gestartet

Bei Amazon sind die diesjährigen Frühlingsangebote jetzt offiziell angelaufen. Der Versender hat wie immer im Rahmen seiner Aktionstage zahlreiche eigene Produkte deutlich im Preis reduziert. Darüber hinaus bieten auch zahlreiche namhafte Hersteller ihre Produkte über Amazon vorübergehend günstiger an.

Auf der zugehörigen Aktionsseite findet ihr eine Übersicht aller aktuellen Frühlingsangebote. Wie immer picken wir die nach unserer Sicht interessantesten Aktionen separat heraus und weisen darauf hin – eigene Entdeckungen könnt ihr uns ergänzend gerne mitteilen und wir versuchen, diese ebenfalls unterzubringen.

Die Amazon-Frühlingsangebote laufen in diesem Jahr bis zum 31. März, also eine komplette Woche bis Montag um 23:59 Uhr. Es dürfte aber wie immer auch so sein, dass während dieses Zeitraums einzelne Sonderpreise wegfallen oder auch neue hinzukommen.

Amazon Echo, Fire TV und Kindle

Zum Start haben wir hier erstmal eine Übersicht der vergünstigten Hardware von Amazon selbst. Hierzu noch ein kleiner Hinweis: Falls ihr mit dem Gedanken an den Kauf eines neuen Echo-Geräts spielt, solltet ihr im Kopf haben, dass Alexa+ anfangs nur auf Echo-Show-Geräten funktioniert. Allerdings gibt es bislang noch keinerlei Angaben darüber, wann die neue Alexa überhaupt nach Deutschland kommt.