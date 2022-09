Twinkly Squares: Animierte LED-Beleuchtung mit HomeKit-Anbindung

Entsprechend vielseitig sind dann auch die Optionen bei Verwendung der Twinkly Squares im Zusammenspiel mit der zum System gehörenden App. Die insgesamt 64 LED-Elemente der jeweils 16 x 16 Zentimeter großen Quadrate lassen sich einzeln oder auch in Kombination über alle verbundenen Squares hinweg ansteuern. Dabei sind ebenso verschiedenste abstrakte Lichteffekte oder Beleuchtungsszenarien möglich, wie auch die Darstellung von pixelbasierten Grafiken. Twinkly verspricht eine Vielzahl an Designvorlagen, Animationen und Effekten im Standardlieferumfang der App als Alternative zu eigens erstellten Lichtszenen. Ein Optional erhältliches Mikrofon-Dongle bietet die Möglichkeit, die Lichtpanels abhängig von Musik oder sonstigen Geräuschen zu animieren.

Grundsätzlich ist die Twinkly-App für die Steuerung der Lichtkomponenten des Herstellers aus unserer Sicht ein Muss. Twinkly konnte uns bereits in Verbindung mit seinen anderen Lichtprodukten überzeugen , allem voran die verschiedenen Optionen für Weihnachtsbeleuchtung. Mithilfe der App des Herstellers lassen sich hochwertige und deutlich über den sonst üblichen Standard hinausgehende Lichteffekte erzeugen, die so auch mit keinem Smarthome-System möglich sind.

Die vergangenen Monat vorgestellten LED-Quadrate Twinkly Squares sind jetzt als EU-Version und damit auch passend für deutsche Steckdosen erhältlich. Der Hersteller bietet sein Starterkit mit insgesamt sechs Panels über Amazon für 238 Euro an, für die Erweiterungspakete mit jeweils drei Erweiterungskacheln fallen 100 Euro an.

