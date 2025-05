tvOS 18.5 soll Audioverzögerung bei Dolby Atmos korrigieren

Mit der neu verfügbaren Version des Betriebssystems von Apple TV lassen sich drahtlose Lautsprecher auch für die Wiedergabe von Dolby Atmos mit der Set-Top-Box synchronisieren. Bislang waren Surround-Sound-Setups von dieser Option ausgenommen und die Erweiterung könnte all jenen Nutzern helfen, die mit einer verzögerten Wiedergabe von Audioinhalten zu kämpfen haben.

Apple weist in den neu veröffentlichten Informationen zum Update auf tvOS 18.5 auf die Änderung hin. Demnach fügt die Aktualisierung die Unterstützung für die Synchronisierung der Dolby Atmos-Wiedergabe sowohl mit über Bluetooth verbundenen Lautsprechern, als auch mit AirPlay-Lautsprechern wie dem HomePod hinzu.

In den Einstellungen von tvOS hat sich währenddessen auf den ersten Blick nichts geändert. Die Neuerung ergänzt lediglich die schon seit mehreren Jahren verfügbare Funktion zur Audiosynchronisierung entsprechend.

Kalibrierungsfunktion in den Einstellungen

Die Möglichkeit, das über Apple TV wiedergegebene Videobild mit der Audioausgabe von extern mit der Box verbundenen Lautsprechern zu synchronisieren, findet sich in den Einstellungen von tvOS im Bereich „Video und Audio“. Wenn man in der Liste dort ganz nach unten scrollt, erreicht man den Bereich „Kalibrierung“, in dem sich auch der Menüpunkt „Drahtlose Audiosynchronisierung“ befindet.

Ein iPhone wird für die Kalibrierung der Audiowiedergabe zwingend vorausgesetzt. Nachdem man die Funktion gestartet hat, wird darauf eine Meldung angezeigt und das Gerät misst den Zeitversatz zwischen der Ausgabe von Ton und Bild.

Auch ohne Dolby Atmos und bei HDMI-Geräten sinnvoll

Dieser Kalibrierungsprozess lässt sich auch mit über HDMI verbundenen Audioempfängern sowie Systemen ohne Dolby Atmos vornehmen, um die Ausgabe von Bild und Ton perfekt auf die jeweiligen Gegebenheiten abzustimmen. Über deutlich wahrnehmbare Latenzprobleme haben zuletzt aber vor allem Nutzer geklagt, die Dolby-Atmos-Inhalte wiedergeben. Diese Nutzer sollten es nach dem Update auf tvOS 18.5 auf jeden Fall mit einer erneuten Kalibrierung versuchen.