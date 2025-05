Nintendo will bei Missbrauch bereits verkaufte Geräte sperren

Nintendo sorgt kurz vor dem Start der Switch 2 mit einer drastischen Änderung seiner Nutzungsbedingungen für Wirbel und verärgerte Nutzer. Das Unternehmen behält sich künftig das Recht vor, bei einem Verstoß gegen die Regeln die komplette Konsole unbrauchbar zu machen. So wie es aussieht, sind Nintendo-Kunden in Deutschland von dieser Regelung jedoch nicht betroffen.

Das Vorhaben des Herstellers ist allerdings ungeachtet der regionalen Einschränkungen bemerkenswert und sollte Kunden des Unternehmens zu denken geben. Mit der Regeländerung werden nicht mehr nur digitale Inhalte, sondern auch die gekaufte Konsole faktisch zu einem Mietgerät, über das Nintendo die Hoheit behält.

Auf den strittigen Punkt hat das Magazin The Verge aufmerksam gemacht. In Ländern wie den USA wurden die Nutzungsbedingungen von Nintendo um eine Passage ergänzt, in der Nintendo damit droht, nicht nur das Benutzerkonto, sondern auch das vom Kunden verwendete Nintendo-Gerät dauerhaft zu sperren, wenn ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen festgestellt wird. Berechtigte Gründe für eine solche Sperre sieht Nintendo insbesondere in Verbindung mit der Umgehung oder Manipulation von Sicherheitsfunktionen oder dem unautorisierten Weitergeben, Verleihen oder Modifizieren von Nintendo-Diensten.

Die Maßnahme dürfte nicht zuletzt auch der Versuch sein, mit härteren Bandagen gegen die Anbieter von Nintendo-Hacks und Spiele-Emulatoren vorzugehen.

Without limitation, you agree that you may not (a) publish, copy, modify, reverse engineer, lease, rent, decompile, disassemble, distribute, offer for sale, or create derivative works of any portion of the Nintendo Account Services; (b) bypass, modify, decrypt, defeat, tamper with, or otherwise circumvent any of the functions or protections of the Nintendo Account Services, including through the use of any hardware or software that would cause the Nintendo Account Services to operate other than in accordance with its documentation and intended use; (c) obtain, install or use any unauthorized copies of Nintendo Account Services; or (d) exploit the Nintendo Account Services in any manner other than to use them in accordance with the applicable documentation and intended use, in each case, without Nintendo’s written consent or express authorization, or unless otherwise expressly permitted by applicable law. You acknowledge that if you fail to comply with the foregoing restrictions Nintendo may render the Nintendo Account Services and/or the applicable Nintendo device permanently unusable in whole or in part.