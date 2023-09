tvOS 17 ist da: Mit FaceTime‌, VPN und neuem Kontrollzentrum

Apple TV nutzt bei der Anzeige des Kamerabildes dann die selben Funktionen, die das iPhone auch beim Einsatz als so genannte Integrationskamera am Mac zur Verfügung stellt. Also etwa das CenterStage-Feature, das die Gesichter der teilnehmenden Gesprächspartner stets zu zentrieren versucht.

Vorausgesetzt das Apple TV kann ein in der Nähe befindliches iPhone als externe Kamera nutzen, lassen sich FaceTime-Gespräche zukünftig auf den großen Bildschirm im Wohnzimmer verlagern. Benötigt wird dazu lediglich eine Halterung, die das iPhone am Fernseher fixiert, damit dieses mit seinem Kamera-Objektiven auf die Personen vor dem Endgerät zielt.

In diesem Jahr jedoch dürfte das Betriebssystem-Update des Apple TV weit mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als die kleinen Aktualisierungen der vergangenen Jahre. Dies liegt vor allem an der Integration der von Apple bereitgestellten Videotelefonielösung FaceTime, die sich nun auch auf dem Fernseher einsetzen lassen wird.

