iCloud+ mit 6 und 12 TB: Neue Speicher-Tarife jetzt verfügbar

Wie angekündigt hat Apple seine neuen Speicher-Tarife für iCloud-Konten bereitgestellt und macht deren Buchung auch unter macOS 13 Ventura möglich. Mac-Anwender sind also weder auf das System-Update auf macOS Sonoma angewiesen, das erst in der kommenden Woche verfügbar sein wird, noch darauf, das Upgrade auf ihren Mobilgeräten durchführen zu müssen.

Insert

You are going to send email to