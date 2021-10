TVNOW: RTL+ übernimmt am 4. November

RTL+ Free tritt an die Stelle des kostenlosen Basiszugangs von TVNOW und wird begleitet von den kostenpflichtigen Angeboten RTL+ Premium für 4,99 Euro im Monat und RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro im Monat. Während das Free-Angebot von den Inhalten stark limitiert und auch nur per Web verfügbar ist, bieten die Premium-Optionen unter anderem Zugriff auf Live-TV, HD-Qualität und vor allem auch die Möglichkeit zur flexiblen Nutzung über die TVNOW-Apps oder kompatible Geräte.

Mit RTL+ wollen wir unserem Publikum künftig Deutschlands größte Entertainment-Welt anbieten. In den vergangenen Monaten haben wir das Angebot unseres Streamingdienstes TVNOW schrittweise und deutlich ausgebaut: von starbesetzter Fiction über preisgekrönte Dokumentationen und Reality-Formate bis zu exklusiven Fußballspielen und einem umfangreichen Family- und Kids-Angebot. In der neuen Entertainment-Welt von RTL+ können sich unsere Nutzerinnen und Nutzer auf noch mehr hochkarätige Unterhaltung freuen – vor allem im Fiction-Bereich. -Henning Tewes, RTL+

Die Umwandlung von TVNOW in RTL+ hat sich bereits zu Jahresbeginn abgezeichnet . Jetzt macht RTL Deutschland Nägel mit Köpfen und kündigt den Start der neuen Marke für den 4. November an. Eigenen Angaben zufolge will der Sender sein umfangreiches Entertainment-Angebot aus TV und Streaming auf diesem Weg bündeln und sich plattformübergreifend in einem einheitlichen, neuen Design präsentieren.

