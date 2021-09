„Turn Off the Lights“: Safari-Plugin mit Dunkel- und Videomodus

„Turn Off the Lights“ nennt sich die kostenfreie Safari-Erweiterung des in Belgien ansässigen Entwicklers Stefan Van Damme und der Name ist Programm: Das für Mac, iPad und iPhone verfügbare Safari-Plugin hat es sich zur Aufgabe gemacht, Webseiten abzudunkeln, die noch nicht über einen eigenen Nachtmodus verfügen. Ein besonderes Augenmerk legt „Turn Off the Lights“ dabei auf Webseiten mit integrierten Videos.

Auf diesen sorgt das Plugin dafür, dass das Video im Mittelpunkt der ansonsten abgedunkelten Webseite spielen und sich der vollen Aufmerksamkeit des Besuchers sicher sein kann.

Die Safari-Erweiterung selbst existiert bereits seit 2017, wurde jedoch erst kürzlich an die neue Plugin-Architektur von Safari 15 angepasst, weshalb ihr die bislang im App Store hinterlassenen Bewertungen nicht all zu ernst nehmen solltet.

Web-Ansicht setzt zahlreiche Einstellungen

Nutzt ihr die Erweiterung in Safari 15 auf dem Mac, empfiehlt sich der Abstecher in die umfangreichen Einstellungen des Plugins, die ihr aus den Safari-Einstellungen selbst heraus aufrufen könnt. Safari > Einstellungen > Erweiterungen > „Turn Off the Lights“ > Einstellungen.

Hier bietet euch das Plugin eine in mehrere Kategorien aufgeteilte Web-Oberfläche an, die euch unter anderem die Manipulation des Video-Portals YouTube gestattet, wählen lässt welche visuellen Effekte automatisch auf die besuchten Webseiten angewendet werden sollen und sogar gesonderte Konfigurationen für die YouTube-Fernsteuerung über verbundene Game-Controller zulässt.

Die kostenfreie App bzw. das Safari-Plugin richtet sich an Frickler und Anwender die sich gerne genauer mit den erweiterten Kapazitäten von iOS 15 auseinandersetzen wollen. Wem „Turn Off the Lights“ gut gefällt kann den verantwortlichen Entwickler Stefan Van Damme mit dem Kauf der jungen Safari-Erweiterung „Home Tab for Safari“ unterstützen, die die einfache Personalisierung neuer Tabs zulässt.