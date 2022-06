Trotz Feiertag: Der Montagabend gehört Apple

Offiziell geht’s am Montag Abend dann um 19 Uhr unserer Zeit los. Spannend bleibt bis dahin, ob Apple wieder auf vorgefertigtes Videomaterial zurückgreift, oder Tim Cook in diesem Jahr zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder live auf der Bühne steht. Die Möglichkeit besteht und dafür spricht unter anderem, dass nicht nur eine begrenzte Zahl von Entwicklern live vor Ort sein darf, sondern Apple erstmals auch wieder Medienvertreter zum Besuch vor Ort eingeladen hat.

In diesem Jahr haben wir die ungewohnte Situation, dass die Keynote von Apple-Chef Tim Cook und seinem Team in Deutschland auf einen Feiertag fällt. Ungeachtet dessen werden natürlich auch wir den Abend des Pfingstmontag am Rechner verbringen. Sollte es im Laufe des Tages vorab Interessantes zu berichten geben, erfahrt ihr es ebenfalls wie gewohnt per Push-Mitteilung und Webseiten-Eintrag.

