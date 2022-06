Slim-Dock von Satechi bietet SSD-Erweiterung für den iMac 24″

Das neue USB-C Slim-Dock von Satechi ist eben in den USA in den Farben Blau und Silber zum Preis von 149,99 Dollar an den Start gegangen. Man darf davon ausgehen, dass das Zubehör auch hierzulande bald verfügbar ist.

Satechi hat ein nicht alltägliches neues iMac-Zubehör im Programm. Das USB-C Slim-Dock für den iMac 24“ passt sich dank einer entsprechenden Aussparung perfekt an den Standfuß von Apples aktuellen All-in-one-Rechnern an.

Insert

You are going to send email to