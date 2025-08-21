Tropico 7: Fortsetzung der humorvollen Aufbausimulation kommt 2026

Hobby Diktatoren aufgepasst, im kommenden Jahr dürft ihr erneut als liebender Präsident die Geschicke eures eigenen Tropenparadieses leiten. Denn Publisher Kalypso Media hat jüngst den siebten Teil der satirischen Aufbausimulation Tropico angekündigt.

Das Erscheinungsdatum ist mit „2026“ zwar noch recht grob umrissen. Einige Details zu einigen der Neuerungen des neusten Teils der Serie haben die Entwickler aber zumindest schon verraten.

So soll eine der großen Neuerungen die Möglichkeit umfassenden Terraformings eures Inselreiches sein. So könnt ihr euer Reich ganz nach euren Wünschen gestalten, Berge abtragen und Strände aufschütten lassen.

Darüber hinaus soll auch das Politiksystem weiter ausgebaut werden. Einzelne Interessengruppen können im siebten Teil der Serie Räte gründen, deren Gunst ihr gewinnen oder die ihr im Zweifel auch mit anderen Methoden von euren Argumentation überzeugen könnt.

Kein Platz für Dissidenten

Ebenso wird das Militärsystem überarbeitet, sodass ihr eure Präsidentschaft besser vor äußeren Bedrohungen oder inneren Unruhen beschützen könnt. Militäreinheiten werden endlich direkt steuerbar und lassen sich damit gezielter und schneller einsetzen.

Insgesamt bleibt sich die Serie dabei jedoch treu und baut auf gesunde Evolution, statt großer Revolution. Aber welcher Präsident wünscht sich auch schon eine Revolution?

Für die Entwicklung von Tropico 7 zeichnet sich diesmal Gaming Minds Studios verantwortlich, die bereits mit den Port Royale und Railway Empire Erfahrung mit Aufbauspielen sammeln konnten. Ob es auch diesmal einen Mac Release geben wird konnte – oder wollte – uns Kalypso hingegen leider noch nicht verraten. Da allerdings alle Vorgänger auch für den Mac erschienen sind, bleiben wir auch für Tropico 7 zuversichtlich.