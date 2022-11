Trauerspiel Gematik: Elektronische Patientenakte (vielleicht) mit Opt-Out-Prinzip

Die elektronische Patientenakte (ePA) soll noch in dieser Legislaturperiode als eine Opt-out-Lösung funktionieren. Die ePA soll dann für alle Versicherten automatisch eingerichtet werden. Wer das nicht möchte, kann aktiv widersprechen (das entspricht dem „Opt-out-Prinzip“). Die gematik hat demzufolge von der Gesellschafterversammlung am Montag, den 7. November 2022, den Prüfauftrag für eine „Opt-out-ePA“ erhalten. In dessen Rahmen sollen vier wichtige Opt-out-Dimensionen geprüft werden: die Bereitstellung der Akte, der Zugriff auf die ePA, ihre Befüllung und die pseudonymisierte Datenweitergabe zu Forschungszwecken. Ferner wurde beschlossen, dass auch der elektronische Medikationsplan (eMP) sowie die elektronische Patientenkurzakte (ePKA) Teile der ePA werden sollen.

Zuletzt sah sich die Gematik etwa mit scharfer Kritik des Chaos Computer Clubs konfrontiert. Dieser hielt der Gesellschaft vor, mit dem kostspieligen Zwangstausch von Praxis-Hardware nicht nur 400 Millionen Euro zu verschwenden, sondern es durch „strategische Inkompetenz“ auch zugelassen zu haben, dass sich ein kleines Kartell an Hardware-Anbietern eine goldene Nase am deutschen Gesundheitssystem verdient.

Was die Gematik in ihrer Rolle als koordinierende Instanz bislang geleistet hat, ist allerdings selbst mit den Begriff Trauerspiel noch zu beschönigend zusammengefasst.

