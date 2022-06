Trailer: One Mic Stand, Criminal Record, Stranger Things und Die Kaiserin

Die Video-Streaming-Schwergewichte Amazon und Netflix haben neue Ankündigungen und neue Trailer zu laufenden Highlights und bevorstehenden Ausstrahlungen veröffentlicht. Apple hat sich eine neue Thriller-Serie mit Peter Capaldi für Apple TV+ gesichert.



One Mic Stand mit Lauterbach

Das neue Comedy-Format von Amazon Prime Video, One Mic Stand, liefert heute seinen ersten Trailer für die Reality-Comedy aus, die mit allen fünf Episoden ab 15. Juli bei Prime Video bereitstehen wird.

Der Online-Händler Punktet dabei vor allem mit einem großen Lineup prominenter Namen. Neben Fußball-Weltmeister Mats Hummels treten in der Produktion auch die Late-Night-Legende Harald Schmidt, Gesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach, Michael Mittermeier und Torsten Sträter auf. Moderiert wird die Standup-Show von Tedros „Teddy“ Teclebrhan.

Das Konzept: Erfahrene Comedy-Profis coachen Standup-Anfänger für ihren ersten Auftritt.

Stranger Things mit Final-Trailer

Netflix hat den offiziellen Trailer zum Finale der 4. Staffel von Stranger Things veröffentlicht. Diese hat nach Angaben des Streamers alle bestehenden Rekorde gebrochen. Allein der erste Teil der 4. Staffel wurde mittlerweile über 780 Millionen Stunden gestreamt. Der zweite Teil wird ab dem 1. Juli auf Netflix bereitstehen. Mit der 5. Staffel soll die Erfolgsserie dann zu ihrem Ende kommen.

Ebenfalls frisch getrailert: Das History-Drama „Die Kaiserin“ über die das Leben der jungen Elisabeth, Kaiserin von Österreich, und ihre große Liebe. „Die Kaiserin“ wird ab dem 29. September auf Netflix verfügbar sein.

„Criminal Record“ kommt zu Apple TV+

Apple hat seinerseits bekanntgegeben sich die in London spielende Thriller-Serie „Criminal Record“ mit dem Schauspieler Peter Capaldi gesichert zu haben, der für seine Auftritt in „Doctor Who“ und „The Thick of It“ bekannt ist.

Apple nennt noch keinen Termin, fasst die Handlung aber schon kurz zusammen: