Top-10: Netflix jetzt mit aktuellen Ländercharts

Der Video-Streaming-Dienst Netflix zeigt in seinem Online-Auftritt fortan Live-Charts für Filme, Serien und alle Netflix-Inhalte an.

Ab heute neu auf Netflix *trommelwirbel* Die Top-10-Reihe: Netflix insgesamt, Serien und Filme. Diese Listen werden in den nächsten Stunden nach und nach für alle sichtbar sein, täglich aktualisiert und zeigen dir, was in deinem Land gerade am beliebtesten ist: pic.twitter.com/lbv2OdKGzN

— NetflixDE (@NetflixDE) February 24, 2020