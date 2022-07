Tomorrowland-Festival mit offiziellem Livestream und RTL+-Kooperation

Mit dem Tomorrowland start am heutigen Freitag ein besonderer Leckerbissen für Freunde elektronischer Musik. Bei dem Open-Air-Festival in der belgischen Stadt Boom geben sich über die nächsten drei Wochenenden hinweg namhafte DJs und Interpreten die Klinke in die Hand, mit dabei sind internationale Stars wie Afrojack, Paul Kalkbrenner und Tiësto.

Wer nicht vor Ort ist, kann über die Webseite zum Festival Livestreams einzelner Bühnen abrufen. Das vollständige Line-up lässt sich hier bei den Veranstaltern einsehen. Auf die Audioqualität darf man gespannt sein, die Verantwortlichen versprechen eine Übertragung in Dolby-Atmos-Qualität.

RTL+ steigt am letzten Juli-Wochenende ein

RTL+ will beim Tomorrowland ebenfalls mit von der Partie sein und hat eine Fortsetzung seiner Festival-Übertragungen angekündigt. Hier muss man sich allerdings noch etwas gedulden. Das Festival selbst startet zwar heute schon, RTL+ will allerdings erst zum Abschlusswochenende am 29. Juli einsteigen. Dann steht neben drei Specials der vorangegangenen Wochenenden auch eine Liveübertragung vom Abschlusswochenende auf dem Programm.

RTL+ wird seine Tomorrowland-Streams beim Zugriff per Webbrowser kostenlos anbieten. Wenn man das Ganze über die App sehen will, ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.