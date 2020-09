Time Flies: Hier könnt ihr das Apple-Event mitverfolgen

In einer knappen Stunde, ab 19:00 Uhr deutscher Zeit, wird das vor einer Woche angekündigte Apple-Event „Time Flies“ starten. Wir erwarten die Ausstrahlung eines im Vorfeld aufgezeichneten Präsentationsvideos, dass Apple über mehrere Kanäle bereitstellen wird.

Neben dem klassischen YouTube-Stream, den ihr bereits im YouTube-Kanal des Unternehmens ansteuern, öffnen und vor eben jenem auf den Beginn der Übertragung warten könnt, stehen zudem native Möglichkeiten zum Video-Zugriff und Apples offizielle Event-Seite zur Verfügung, die für das beste Video-Ergebnis allerdings stets mit dem Safari-Browser angesteuert werden sollte.

Nativ dürfen auf Apple TV, auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac die Apple-TV-App geöffnet werden. Hier wird Apple den Zugriff auf das Event-Video wohl gegen 19:00 Uhr freischalten und auch auch den zeitversetzten Konsum gestatten. Praktisch für interessierte Anwender, die erst etwas später von der Arbeit nach Hause kommen.



Im Anschluss an die Veranstaltung wird die Vollaufzeichnung sowohl auf YouTube zur Verfügung stehen, als auch im offiziellen „Apple Events“-Podcast landen, der sowohl in einer normalen als auch in einer HD-Version zur Verfügung steht.

Das wird erwartet

Zur heutigen Veranstaltung erwarten wir die Präsentation neuer iPad-Modelle, hier sind sowohl das reguläre iPad als auch das iPad Air fällig, sowie die nächste Generation der Apple Watch. Diese soll von einer preiswerten „Apple Watch SE“ begleitet werden, die die Series 3 ablösen könnte.

In Sachen Zubehör könnte Apple das Event zur Präsentation der Sachen-Finder „AirTags“ nutzen und den seit Monaten erwarteten Premium-Kopfhörer AirPods Studio vorstellen – einen Over-Ear-Kopfhörer, der nicht auf ein Beats sondern ein Apple-Branding setzen soll.