Tim Cooks letzter Tag: Persönlicher Abschiedsbrief an die Apple-Belegschaft

Für Tim Cook endet heute ein Kapitel, das Apple über anderthalb Jahrzehnte geprägt hat. Am 31. August 2026 absolviert der 65-Jährige seinen letzten Arbeitstag als CEO des Unternehmens. Bevor John Ternus morgen die Führung übernimmt, hat Cook eine persönliche Abschiedsnachricht an die Apple-Belegschaft geschickt.

Die vollständige interne Nachricht wurde von 9to5Mac veröffentlicht. Cook schreibt darin sinngemäß, dass er immer gewusst habe, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Trotzdem falle es ihm schwer zu glauben, dass er nun tatsächlich seine letzten Zeilen als Apple-CEO verfasse.

„Heute ist mein letzter Tag als CEO“

Cook bedankt sich bei den Mitarbeitern für ihre Unterstützung und bezeichnet es als das Privileg seines Lebens, Apple führen zu dürfen. Besonders hebt er die gemeinsame Arbeit hervor. Apple habe seinen sprichwörtlichen „Eindruck im Universum“ hinterlassen können, weil die Mitarbeiter gemeinsame Werte teilten und sich gegenseitig unterstützten. Die Formulierung greift bewusst eine bekannte Aussage von Steve Jobs auf.

Cook macht zugleich deutlich, dass ihm der Abschied von der täglichen Führung nicht leichtfällt. Er werde die Arbeit und vor allem die direkte Zusammenarbeit mit dem Apple-Team vermissen. Mit seiner Entscheidung sei er dennoch vollkommen im Reinen.

Klare Rückendeckung für John Ternus

Besonders deutlich fällt Cooks Unterstützung für seinen Nachfolger aus. John Ternus sei brillant, sympathisch und außerordentlich fähig. Nur wenige Menschen verstünden so gut wie der bisherige Hardware-Chef, was erforderlich sei, um Produkte zu entwickeln, die die Welt verändern können. Cook freue sich entsprechend darauf, Ternus nun an der Spitze von Apple zu sehen.

Den Führungswechsel hatten wir vergangene Woche ausführlicher vorgestellt. Ternus arbeitet seit 2001 bei Apple und leitet seit 2021 die Hardwareentwicklung. Apple hatte seine Ernennung bereits im April angekündigt.

Zum Abschluss seiner internen Nachricht bittet Cook die Mitarbeiter, weiterhin stolz auf Apple zu sein und bei ihrer Arbeit stets ihr Bestes zu geben. Wenn alle ihre Fähigkeiten einbrächten und dabei sowohl aufeinander als auch auf die Kunden achteten, gebe es kaum Grenzen dafür, welchen Unterschied das Unternehmen machen könne.

Team, Today is my last day as CEO of Apple. This is a moment I always knew would come one day, and yet it is still hard to believe it has arrived and I am writing these words. I love this company and the team behind it, and I couldn’t let this day pass without sending a note to you, to tell you how grateful I am for the outpouring of affection you’ve sent my way, for the way you’ve shown up each and every day, and most of all, for the privilege of a lifetime serving as your leader. The truth is, whatever there is to say about my success, I know it is all because of you. You have brought out the best in me. In all my life, I have never seen or been with such an extraordinary team of people before, and every day I get to see more examples of that. There is something truly special about Apple. I am most proud of what an annual report could never capture. This place is proof that culture triumphs over everything. We share a belief that what we build matters, and that we have both the opportunity and the responsibility to leave the world better than we found it. That purpose is part of what makes this place extraordinary. Apple helps nurture it, but I believe it lived within each of you long before you arrived here. It is what brought you to this company and what continues to drive the work you do every day. Together, we have created something far greater than any one of us could have imagined or accomplished alone. And that’s the secret to our success. We bring out the best in each other. We lift each other up. We have made it possible to leave our „dent in the universe,“ as Steve once described it, because of who we are and what we believe, because of what we value and how we see the world. How fortunate we are. How fortunate I am. As you know, I am not leaving Apple. But I am stepping away from a role that I have loved deeply. I will miss this work in ways I can only begin to imagine, even as I remain completely at peace with my decision. I will miss leading you and being with you for every step, even as I take enormous comfort in handing the helm to someone as brilliant and wonderful and capable as John. Few people understand what it takes to build products that change the world the way John does and I could not be more excited for his leadership. I hope you know how much I appreciate you and what an honor it has been to be your CEO. Most of all, I hope you will continue to be proud to be part of this remarkable place we call Apple and always give it your very best. When we bring our whole selves to this work, with care for one another and for the people we serve, there is no limit to the profound difference we can make. I look forward to seeing you in my new role at Apple Park and around the world. With all I have and all I am, I am always Yours, Tim

Cook bleibt Apple erhalten

Ganz verabschieden muss sich die Apple-Belegschaft von Cook ohnehin nicht. Er erinnert selbst daran, dass er das Unternehmen nicht verlässt. Ab morgen übernimmt Cook den neu geschaffenen Posten als Executive Chairman und wird Apple unter anderem weiterhin bei Kontakten zu politischen Entscheidungsträgern vertreten.

Sending lots of love to the Apple community on my last day as CEO. My title changes tomorrow, but the love I have for the Apple community never will. Thank you for being a constant source of inspiration. My gratitude is endless, and I’m excited for the next chapter! — Tim Cook (@tim_cook) August 31, 2026

Auch öffentlich verabschiedete sich Cook heute von den Nutzern. Seine Amtsbezeichnung ändere sich zwar morgen, seine Verbundenheit mit der Apple-Community jedoch nicht. Er bedankte sich für die jahrelange Inspiration und blickt nach eigenen Worten gespannt auf das nächste Kapitel.

Die vergangenen Tage hatten bereits deutliche Abschiedszeichen getragen. Zuletzt empfingen Cook und Ternus gemeinsam die Pokémon-Führung samt Pikachu im Apple Park. Zuvor hatte Apple Cook bei einer internen Feier mit rund 200 Gästen und einem Auftritt von OneRepublic verabschiedet. Ab morgen beginnt offiziell die Ära John Ternus.

Ein Abschied, der uns mitbetrifft

Auch für uns bei iFun.de und dem iPhone-Ticker markiert Cooks letzter Tag einen Einschnitt. Einen großen Teil seiner 15 Jahre an der Apple-Spitze haben wir täglich begleitet – von neuen iPhones und dem Aufstieg der Apple Watch über den Wechsel zu Apple Silicon bis hin zum milliardenschweren Dienste-Geschäft. Cook hat Apple wirtschaftlich in eine völlig neue Größenordnung geführt und das Produktportfolio deutlich verbreitert. Gleichzeitig fallen in seine Amtszeit aber auch kontroverse Entwicklungen: steigende Preise, politische Eingriffe, die wachsende Bedeutung von Abonnements und Services, zunehmende regulatorische Konflikte und zuletzt die Schwierigkeiten, beim Thema künstliche Intelligenz mit der Konkurrenz Schritt zu halten.

Cook war nie der Produktvisionär, als den viele seinen Vorgänger Steve Jobs wahrgenommen haben – und hat auch nie versucht, einer zu sein. Seine Stärke lag eher darin, aus dem von Jobs hinterlassenen Unternehmen einen globalen Konzern mit enorm effizienten Lieferketten, einer starken Dienste-Sparte und einer außergewöhnlich loyalen Kundenbasis zu machen. Ob John Ternus diese Linie fortführt oder Apple wieder stärker über neue Produktkategorien und mutigere Entscheidungen definieren will, dürfte eine der spannendsten Fragen der kommenden Jahre werden. An Gesprächsstoff sollte es uns jedenfalls auch nach dem Führungswechsel nicht mangeln.