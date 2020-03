Coronavirus: Tim Cook verspricht „substanzielle Spende“ für Italien

Apple-Chef Tim Cook hat die Bereitstellung von substanziellen Finanzhilfen für die Einsatzkräfte des italienischen Zivilschutzes („Protezione Civile“) angekündigt.

It’s never been more important to support each other. We’re making a substantial donation including medical supplies to Protezione Civile in Italy, to help the heroic first responders, medical personnel & volunteers working tirelessly to protect & save lives. Vicini all’🇮🇹 ❤️

— Tim Cook (@tim_cook) March 19, 2020