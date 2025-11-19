iPad Air M3: Generalüberholt bei Apple teurer als neu bei Amazon

Apple hat die Regale in seinem Refurbished Store aufgefüllt und bietet dort jetzt auch die neueste Version des iPad Air zu vergünstigten Preisen an. Die Version mit 11 Zoll großem Bildschirm ist zu Preisen ab 549 Euro zu haben und somit 100 Euro günstiger als beim Neukauf über Apple. Mit 13 Zoll Bildschirmgröße kommt man im Apple Refurbished Store ab 719 Euro zum Zug, während Apples offizielle Preisempfehlung hier bei 849 Euro liegt.

Aber auch der Apple Refurbished Store hat seine besten Zeiten hinter sich gelassen. Die Angebote hier waren besonders attraktiv, als Apple-Produkte nie oder nur sehr selten unter dem offiziell genannten Preis erhältlich waren. Mittlerweile setzt Apple offiziell auf Vertriebspartner wie Amazon, die regelmäßig mit Angeboten aufwarten, die einen Kauf direkt bei Apple fast schon hirnrissig erscheinen lassen. Erst heute früh haben wir darüber berichtet, dass man beim Kauf des aktuellen MacBook Air satte 20 Prozent sparen kann, wenn man nicht bei Apple, sondern bei einem autorisierten Handelspartner kauft.

Apples Refurb-Preise sind nicht mehr attraktiv

Beim iPad Air mit M3-Prozessor verhält sich dies ähnlich. Als Neuware wird das Tablet von Apple zu Preisen ab 649 Euro angeboten. Wählt man die nun erhältliche generalüberholte Version, so kommt man bei Apple für 100 Euro weniger zum Zug. Das klingt allerdings höchstens so lange gut, bis man sich erkundigt, was das Tablet bei anderen Anbietern kostet.

Bei Amazon beispielsweise bezahlt man für die Basisversion des iPad Air mit 11 Zoll Bildschirmgröße aktuell nämlich nur 547 Euro und damit zwei Euro weniger als in Apples Refurb Store, bekommt im Gegensatz dazu dann allerdings ein komplett neues Produkt.

Die im Apple Refurb Store verkauften Geräte lassen sich zwar in der Regel äußerlich nicht von Neugeräten unterscheiden und kommen ebenfalls mit voller Garantie und Rückgaberecht. Allerdings bewahrt Apple Stillschweigen darüber, auf welchem Weg das Gerät in diesen Vertriebskanal gelangt ist. Es kann sich sowohl um tatsächlich bereits benutzte Rücksendungen als auch um Ausstellungsstücke oder nie ausgepackte Lagerbestände handeln.