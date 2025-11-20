Black Friday: Auch die neuen Echo-Geräte und Apple-Produkte günstiger

Bei Amazon ist die Black Friday Woche 2025 angelaufen. Mit dem offiziellen Start der Rabattaktion hat der Hersteller wie gewohnt auch einen großen Teil seiner eigenen Hardware-Produkte im Preis reduziert. Bemerkenswert ist allerdings, dass in diesem Rahmen auch die erst seit kurzer Zeit erhältlichen neuen Echo-Geräte bereits günstiger angeboten werden.

Neue Echo-Geräte günstiger

Im Bereich der Echo-Geräte ohne Bildschirm gibt es den neuen Echo Dot Max jetzt für 99,99 Euro statt 109,99 Euro. Die Abmessungen des Lautsprechers sind zwar ähnlich kompakt wie die des gewöhnlichen Echo Dot. Allerdings kommt das Gerät mit deutlich verbesserten Audioeigenschaften und erstmals mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet. Für maximale Audioleistung bietet Amazon den neuen Echo Studio zum Preis von 214,99 Euro statt 239,99 Euro an.

Auch an den Preisen für die neuen Echo-Show-Geräte hat Amazon geschraubt. Der Echo Show 8 ist für 179,99 Euro statt 199,99 Euro erhältlich, und den größeren Echo Show 11 bekommt man für 214,99 Euro anstelle von 239,99 Euro.

Apple-Aktionen zum Black Friday

Mit seinem Apple Store bei Amazon nimmt auch Apple an der Angebotswoche teil. Hier werden zum Start verschiedene Zubehörartikel sowie ältere Modelle der Apple Watch und diverse Beats-Produkte zu vergünstigten Preisen angeboten.

Den Apple Pencil Pro bekommt man in diesem Rahmen beispielsweise schon für 119 Euro, also 30 Euro unter dem regulären Preis. Der Apple Pencil USB ist für 75 Euro anstelle von 89 Euro erhältlich.

Zudem bekommt man im Apple Store bei Amazon die Apple Watch SE 2 und die Apple Watch Series 10 in zahlreichen unterschiedlichen Ausführungen sowie mit und ohne Cellular-Funktion zusätzlich vergünstigt. Das Gleiche gilt für das umfangreiche Angebot an Kopfhörern und Lautsprechern der Apple-Tochter Beats.

Sonderpreise in allen Kategorien

Die Angebotswoche bei Amazon erstreckt sich über nahezu alle Produktkategorien und Marken, wir versuchen uns aktuell noch einen Überblick zu verschaffen. Wenn ihr bereits auf interessante Sonderpreise gestoßen seid, gebt dies gerne in den Kommentaren weiter.