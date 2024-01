TikTok ohne Taylor Swift & Co.: Universal zieht Musikrechte ab

Universal Music, eines der weltweit größten Musiklabels, hat dem Kurzvideodienst TikTok die Lizenzrechte zum Einsatz seiner Künstler entzogen und wird die bisherige Vereinbarung zwischen beiden Unternehmen nicht erneuern. Die Community aus über 1 Milliarde TikTok-Anwendern verliert damit die Möglichkeit, die Musik beliebter Stars, wie Taylor Swift oder Lady Gaga, in der Tonspur der eigenen Video-Inhalte einzusetzen.

Ausschlaggebend für den Rückzug des Rechtepakets sind nach Angaben der Universal Music Group, vor allem der fehlende Wille auf Seiten der Chinesen, den eigenen Künstlern eine angemessene Vergütung für ihre Werke zukommen zu lassen.

Zwar hätte sich TikTok grundsätzlich offen dafür gezeigt, die Interpreten der eingesetzten Songs auch zu vergüten, laut Universal hätte es sich bei dem angebotenen Satz jedoch um einen Bruchteil dessen gehandelt, was andere soziale Netzwerke für den Zugriff auf den selben Musikkatalog zahlen.

Hintergründe zu der Entscheidung hat Universal in einem offenen Brief zusammengefasst, der sich ausdrücklich an die Community aus Interpreten, Künstlern und Songwritern richtet und hier auch den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz auf der Kurzvideoplattform kritisiert. Demnach würde TikTok aktiv die Nutzung KI-generierter Musikinhalte fördern, was langfristig den Wert von menschengemachter Musik mindern würde.

Zudem wirft Universal der chinesischen Plattform vor, zu wenig zu tun, um gegen Urheberrechtsverletzungen, Mobbing, Hassrede und verbale Belästigungen auf der eigenen Plattform vorzugehen.

In dem offenen Brief heißt es diesbezüglich:

„TikTok makes little effort to deal with the vast amounts of content on its platform that infringe our artists’ music and it has offered no meaningful solutions to the rising tide of content adjacency issues, let alone the tidal wave of hate speech, bigotry, bullying and harassment on the platform. The only means available to seek the removal of infringing or problematic content (such as pornographic deepfakes of artists) is through the monumentally cumbersome and inefficient process which equates to the digital equivalent of “Whack-a-Mole.“