tigerbox MINI: Neue Hörbox startet in den Vorverkauf

Das Hamburger Unternehmen tigermedia erweitert sein Angebot um die tigerbox MINI, eine neue Audio-Streamingbox, die speziell für Kinder im Kindergartenalter entwickelt wurde. Anders als die tigerbox TOUCH, die sich an Kinder bis zwölf Jahre richtet, konzentriert sich die MINI auf Nutzer ab etwa drei Jahren.

Das neue Gerät bietet eine kindgerechte Bedienoberfläche mit extra großen Covergrafiken und einem griffigen Drehregler zur Steuerung der Inhalte. Die Auswahl der abspielbaren Titel erfolgt ausschließlich über die begleitende tigertones-App durch die Eltern.

Die Kontrolle über das Hörangebot bleibt somit vollständig in elterlicher Hand. Der Zugriff auf die Inhalte ist über ein Flatrate-Modell geregelt: Für monatlich 9,99 Euro oder jährlich 99,99 Euro erhalten Familien Zugang zu über 25.000 Hörspielen, Liedern und Podcasts. Neben klassischen Kinderliedern und Geschichten sind auch sogenannte Routinen verfügbar. Dabei handelt es sich um automatisch zu bestimmten Tageszeiten abgespielte Inhalte, etwa zum Einschlafen oder beim Zähneputzen.

Streaming-Box mit Offline-Modus

Die tigerbox MINI bietet Stereo-Klang und ist auf eine maximale Lautstärke von 85 Dezibel begrenzt. Zwei Kopfhöreranschlüsse ermöglichen gemeinsames Hören. Zusätzlich zur Streaming-Funktion können Inhalte im internen Speicher hinterlegt werden, sodass sie auch ohne Internetverbindung verfügbar sind.

Das Gerät ist mobil nutzbar, leicht und robust gebaut und wird mit verschiedenen Schutzhüllen angeboten, die jeweils ein eigenes Tiermotiv zeigen. Diese verleihen der Box ein individuelles Aussehen und erleichtern den Transport durch einen integrierten Tragegriff.

Eltern können das Gerät über die App fortlaufend mit neuen Inhalten bestücken und so an veränderte Interessen oder Entwicklungsstufen anpassen. Auch eine Auswahl an Eltern-Podcasts soll ab Herbst Teil des Programms werden. Der Vorverkauf der tigerbox MINI hat begonnen, der Verkaufsstart im Handel ist für Herbst 2025 geplant.

Einführung mit Zubehör im Herbst

Ursprünglich war die Einführung der tigerbox MINI bereits für den Herbst 2024 vorgesehen. Das Gerät wurde seinerzeit bereits angekündigt. Aufgrund interner Anpassungen und produktionsseitiger Verzögerungen wurde der Marktstart jedoch verschoben. Nun steht fest: Die Auslieferung beginnt Mitte September 2025.

Der reguläre Verkaufspreis der tigerbox MINI liegt bei 129,99 Euro für das Einzelgerät. Zum Marktstart bietet tigermedia jedoch spezielle Vorteilspakete an. Diese beinhalten wahlweise einen Holzregenbogen oder eine Edelstahltrinkflasche von Klean Kanteen. Beide Bundles sind zum Startpreis von 129,99 Euro erhältlich und sollen pünktlich zum Verkaufsbeginn im Herbst ausgeliefert werden.