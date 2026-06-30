ifun.de — Apple News seit 2001. 46 561 Artikel

Klare Regeln festgelegt

Tidal: Kein Geld für KI-generierte Musik
Artikel auf Mastodon teilen.
6 Kommentare 6

Der Musikstreaming-Dienst Tidal hat neue Regeln für den Umgang mit KI-generierter Musik veröffentlicht. Das Unternehmen will entsprechende Titel nicht grundsätzlich ausschließen, setzt jedoch auf Kennzeichnung, strengere Prüfungen und klare Vorgaben.

Keine Tantiemen für KI-Musik

Im Mittelpunkt steht dabei eine neue Regelung zur Vergütung. Tidal will für Musik, die nach eigener Einschätzung vollständig von einer KI erzeugt wurde, keine Lizenzgebühren mehr ausschütten. Einnahmen aus dem Streaming sollen ausschließlich Werken zugutekommen, die von Menschen geschrieben, eingespielt oder interpretiert wurden.

Der Musikdienst merkt in diesem Zusammenhang an, dass die Diskussion über den Umgang mit KI-Musik und deren Vergütung längst nicht abgeschlossen sei. Gerade das Thema Vergütung werde die Branche wohl noch länger beschäftigen.

Tidal Devices

Klare Regeln und Transparenz

In diesem Zusammenhang kündigt Tidal auch strengere Maßnahmen gegen missbräuchliche KI-Inhalte an. Musik, die Hörer täuschen oder bekannte Künstler imitieren soll oder durch massenhafte Uploads und ungewöhnliche Streaming-Muster auffällt, soll künftig blockiert oder entfernt werden.

Generell akzeptiere man auch musikalische Inhalte, die vollständig oder überwiegend mit generativer künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Nutzer sollen jedoch erkennen können, wenn Musik vollständig von einer KI erzeugt wurde.

Tital Web

KI-Titel werden gekennzeichnet

Ab Mitte Juli will Tidal entsprechende Titel mit einem Symbol kennzeichnen. Zunächst betrifft dies nach Unternehmensangaben ausschließlich vollständig KI-generierte Musik. Später soll die Kennzeichnung auch auf Werke ausgeweitet werden, die überwiegend mit KI entstanden sind. Zusätzlich sollen Anbieter von Musikinhalten künftig dazu verpflichtet werden, KI-generierte Titel bereits vor dem Upload entsprechend zu kennzeichnen.

Mit diesen Regeln versucht Tidal offenbar, der wachsenden Zahl KI-generierter Musiktitel zu begegnen, ohne diese grundsätzlich von der Plattform auszuschließen. Vor wenigen Wochen hatte der Musikdienst Deezer berichtet, dass dort täglich 75.000 Songs hochgeladen werden, die mithilfe von KI erstellt wurden. Dies sei fast die Hälfte der täglich neu hinzugefügten Titel.
30. Juni 2026 um 12:29 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.561 weitere hätten wir noch.
    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Perfekt. Sollte für professionell erstellte Bilder auch angewendet werden.
    Ein Fotograf, der mehrere Tausend Euro in seine Ausrüstung steckt, um durch Fotos Geld zu verdienen sollte für sein Künstlerisches Bestreben auf jeden Fall besser entlohnt werden.

  • Californiasun86

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46561 Artikel in den vergangenen 9016 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven